Гражданка Испании поблагодарила Виктора Медведчука и всех причастных к ее освобождению за помощь

Евгения Йепес Винуэза (Евгения Лукиенко), жена гражданина Испании, которая была освобождена утром 21 июня 2020 года, подробно рассказала о своем задержании и поблагодарила всех, кто занимался ее освобождением. Особенно женщина благодарна украинскому народному депутату Виктору Медведчуку, а также нескольким международным организациям. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "112.ua".

Стоит отметить, что женщину задержали 3 июня в Донецке из-за того, что она сняла с балкона флаг, который повесили там в ее отсутствие. Ночью 3 июня 2020 года в квартиру Евгении Йепес Винуэзы вломилась группа из восьми сотрудников "Министерства безопасности ДНР", женщина была задержана, против нее возбуждено уголовное дело за оскорбление государства "ДНР".

"В камере было только ведро и несколько бутылок воды. Было запрещено лежать в постели с шести утра до десяти вечера, можно было только сидеть. Мне сказали, что я арестована на 30 дней и могу провести годы в ожидании суда", — рассказала Евгения.

Что важно понимать, это задержание получило широкий общественный и информационный резонанс. Родные и друзья Евгении Йепес Винуэзы обращались за помощью к тем людям и организациям, которые могли повлиять на судьбу женщины. Уже 20 июня состоялся суд, обвинение было пересмотрено, после чего Евгению Йепес Винуэзу вывезли к линии соприкосновения и отпустили.

"Я уверена, что на мое освобождение повлияло то, что мой муж испанец, — сказала женщина и добавила, что очень благодарна народному депутату Виктору Медведчуку, а также международным организациям (Красный Крест, посольство Испании в Киеве, ОБСЕ, представителям ООН), которые забили тревогу. — Власть ДНР официально не комментировала мое дело".

Как известно, народный избранник Виктор Медведчук занимается освобождением удерживаемых лиц с декабря 2014 года и за это время организовал освобождение 490 человек.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что не только пандемия коронавируса, но и невыполнение боевиками и официальной Москвой договоренностей лидеров нормандской четверки тормозит процесс освобождения украинских пленных из РФ и оккупированной Украины.