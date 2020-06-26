Украина срочно обратилась к НАТО - что случилось

Представители официального Киева обратились к НАТО. Они запросили помощь для преодоления последствий сокрушительного наводнения в западных регионах государства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу Альянса.

По официальным данным, НАТО зарегистрировало обращение украинской стороны накануне, 25 июня.

"25 июня Евроатлантический центр координации реагирования на катастрофы получил запрос на международную помощь от Украины. Масштабное наводнение в Западной Украине повлекла ущерб для критически важной инфраструктуры и несет угрозу жизни людей. К этому времени в результате наводнения было разрушено 110 км дорожной инфраструктуры и 90 мостов", — отметили в Альянсе.

Напомним, больше всего от природной катастрофы пострадала Ивано-Франковская область, критической стала ситуация в четырех других регионах. Всего наводнение затронуло 165 населенных пунктов.

Повреждено вследствие этого стихийного удара многие километры автомобильных дорог, мосты, а также множество частных зданий. Инцидентов такого масштаба в Украине не было более десятилетия — с 2008 года. Жертвами стали трое жителей Ивано-Франковской области.

Украинское правительство согласовало выделение около 672 миллионов гривен для ликвидации последствий наводнения и помощи пострадавшим. Ивано-Франковщина получит долю в 480 миллионов.

"Это первое наше решение. По мере того, как будем получать новые расчеты, будем принимать дополнительные решения о выделении средств на ликвидацию последствий стихии", — подчеркнул премьер-министр Денис Шмигаль во время посещения места катастрофы.