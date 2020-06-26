Финал Кубка Украины - окончательно решено место проведения матча

Украинский футбол продолжает избавляться от наручников карантинного режима, введенного в середине марта. Представители Украинской ассоциации футбола выбрали новое место для проведения финального матча турнира. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт спортивной организации.

По обнародованным данным, сначала футбольный поединок планировали провести 8 июля. Принимать его должна была "Арена Львов". Из-за вспышки коронавирус COVID-19 в регионе от этих планов отказались.

Еще до Львова принимать мяч должен был Тернополь. Ему также помешала инфекция, которая распространилась.

Сейчас местом проведения финальной дуэли выбрали харьковский ОСК "Металлист". В поединке на поле выйдут футболисты киевского "Динамо" и полтавской "Ворсклы".

Напомним, долгое время в Украине вообще не проводили никаких футбольных матчей. Сейчас их разрешили, однако фанатов на стадионы все еще не допускают — там будут находиться только игроки, тренерские штабы, арбитры и персонал стадионов.

Недавно украинские клубы завершили Премьер-лигу, прерванную на карантин. В финальном матче столкнулись донецкий "Шахтер" и кировоградская "Александрия".

Горняки на поле столичного НСК "Олимпийский" в очередной раз одержали почтенный титул чемпионов Украины. Матч отметился напряжением и завершился с довольно неожиданным счетом — 3:2.