Украл - садись: Зеленский решился на новое резонансное увольнение

26 июня стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский решился на очередное громкое увольнение — президент страны принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации. По словам главы государства, он получил достоверную информацию от работников СБУ о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят "неправильные вещи". Что это за "неправильные вещи" — Владимир Зеленский пока не объяснил, однако отметил, что тот человек, который ворует, должен сидеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Получил несколько дней назад от Службы безопасности Украины информацию о том, что в окружении главы областной государственной администрации происходят, мягко говоря, неправильные вещи, связанные с нарушением закона Украины. Закон один для всех. Поэтому когда я получил эту информацию, сразу сказал, что уволю главу облгосадминистрации. А правоохранительные органы должны заниматься всем остальным... Нет "наши — не наши". Украл — садись", — рассказал Владимир Зеленский во время общения с журналистами в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

Стоит обратить внимание на то, что недавно в команде главы государства Владимира Зеленского озвучили важное предупреждение украинским чиновникам. В частности, в правительстве пригрозили увольнением главам таможни и налоговой, если они не увеличат плановые поступления в госбюджет. Как известно, на сегодняшний день, в таможенной службе уже прошли масштабные чистки по регионам — под увольнение попала почти половина региональных руководителей. Этими данными поделился глава Минфина Сергей Марченко.

"Руководителям налоговой и таможенной служб поставлена задача увеличить плановые поступления на 10-15%. Если они не справятся, то будут уволены", — озвучил последнее предупреждение министр.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский наконец-то объяснил, почему так часто меняет министров. Он заявил, что кадровые ротации в Кабинете министров Украины будут продолжаться, пока правительство не станет "идеальным".