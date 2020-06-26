Наводнение в Закарпатье - стали известны шокирующие потери от разрушений

Сразу пять украинских регионов на Западе пострадали от наводнений, не было более десятилетия. На Закарпатье общие потери от катастрофы оценили в 176 миллионов гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Государственную службу чрезвычайных ситуаций.

По официальным данным, дожди в период 23-25 июня больше всего нанесли разрушений Межгорском, Раховском, Тячевском и Хустском районам области.

"Как отметил во время своего доклада начальник Управления ДСНС Украины в Закарпатской области Мирослав Щербей, в крае было подтоплено 535 домохозяйств и 90 гектаров пастбищ, повреждены 4 участка автодороги государственного значения, 30 дорог местного значения, разрушено 6 мостов и тому подобное. Вследствие переувлажнения почвы на территории области активизировались оползневые процессы. В частности в урочище Робша Раховского района из-за угрозы разрушения частного жилого дома эвакуированы двое жители дома и домашние животные", — подчеркнули в ГСЧС.

Водное хозяйство, согласно предварительной оценке, подвергся разрушениям на 14 объектах. Лесной направление получил повреждения в 30 километрах дорог, 364 погонных мостах. Также специалисты обнаружили грунта и подтопления территории на 1890 гектарах.

"Подытоживая выступления докладчиков на заседании было принято решение предварительно классифицировать паводок последних дней как чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня". — подчеркнули в ГСЧС.

Напомним, наиболее мощный удар стихия нанесла по Ивано-Франковщине. Этот регион уже посетили топпосадовці — президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль, министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как сообщал ONLINE.UA, 23 июня глава Кабинета министров Денис Шмигаль экстренно поручил разработать комплекс неотложных мер для ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины. Поручение направили профильным структурам и местным властям.