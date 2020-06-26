Когда на самом деле появился коронавирус - вывод ученых потряс мир

Авторитетные ученые не оставляют попыток подробно изучить все строны болезни, которая забрала жизни сотен тысяч людей за считанные месяцы, — коронавирса. Так, исследователи университета Барселоны недавно выступили с неожиданным заявлением — они рассказали, что обнаружили коронавирус SARS- CoV-2 в городских стоках еще в марте 2019 года. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление университета.

"Эти результаты свидетельствуют о том, что инфекция была намного раньше, чем стало известно о первом случае COVID-19 в мире", — говорится в университетском отчете.

Стоит обратить внимание на то, что барселонские ученые исследовали воды в разные периоды. По их словам, концентрация геномов SARS- CoV-2 четко совпадала с изменением числа заболеваний COVID-19 среди населения. Эту информацию уже подтвердил профессор факультета биологии Альберт Боск. Среди образцов, которые исследовались учеными, было несколько за период с января 2018 по декабрь 2019 года, все были отрицательными, за исключением образца за 12 марта, где геномы SARS- CoV-2 были в очень небольшом количестве, но дали точный результат после теста ПЦР.

"В Барселону приезжает много людей для туризма или по работе, и более чем вероятно, что похожая ситуация была в других частях мира", — сказал Боск.

По его убеждению, тем, кто переболел коронавирусом до объявления эпидемии, ставили диагноз грипп, поскольку заболевания имеют схожие симптомы. Также важно понимать, что недавно американские эпидемиологи под руководством доцента Пенсильванского университета Пола Плэнета пришли к выводу, что в рамках пандемии по миру распространяется шесть разновидностей коронавируса нового типа.