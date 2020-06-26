Сотрудничество МВФ и Украины - в фонде сделали важное объявление

Недавно представители Международного валютного фонда согласовали новую программу сотрудничества с Киевом. Эксперты структуры назвали ряд приоритетов для работы с Украиной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу Европейской ассоциации бизнеса.

По словам представителя фонда в Украине Йоста Люнгмана, долгосрочной задачей является борьба против коррупции. Также внимание уделят реформированию институтов системы взыскания, речь идет о Налоговую и Таможенную службы Украины, судебной системы, налаживанию приватизационного процесса и развития финансового сектора.

Представитель МВФ отметил, что украинской власти необходимо сочетать эффективные краткосрочные действия, которые приведут к оперативному восстановлению экономики со структурными реформами, которые уже длятся определенное время.

В фонде ожидают, что украинское правительство займется восстановлением налогово-бюджетной консолидации. Она в ближайшее время позволит привести в порядок государственные финансы после шока, связанного с коронакризисом.

Эксперт добавил, следующего 2021 года произойдет частичное улучшение экономической ситуации в стране. В то же время даже в конце следующего года показатель украинского ВВП составит ориентировочно на 6% меньше уровня 2019 года. Стране удастся вернуться на докризисный уровень примерно до 2024 года.

Как сообщал ONLINE.UA, пандемия коронавирус нанесла мощный удар по украинской экономике, однако, несмотря на множество проблем, которые возникли на фоне обострения кризиса, есть также и положительные моменты, которые нельзя игнорировать. Бывший министр экономики Тимофей Милованов обратил внимание украинцев на то, что в текущем году бюджетный дефицит в Украине является достаточно высоким – это около 8% от ВВП, то есть почти 300 миллиардов гривен, однако сейчас его можно профинансировать.