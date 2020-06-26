У Путина раскрыли детали срочных переговоров с Макрона - что известно

Украина, Сирия и Ливия стали одними из главных тем в переговорах президентов РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Они провели видеовстреча в пятницу, 26 июня. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на кремлевскую пресслужбу.

Переговоры российская сторона начала с напоминания о главную пропагандистскую событие года — так называемого парада победы, который через коронавирус перенесли на 24 июня.

Путин поздравил Макрона с достижениями 75-летней давности и напомнил о вызовах — пандемии, терроризм, контроль над вооружением, изменения климата и урегулирования конфликтов в упомянутых странах.

"Думаю, что мы сегодня обсудим всё, что я сейчас перечислил, так или иначе, поговорим, конечно, о росте взрывного потенциала в горячих точках, поговорим, наверное, и о проблемах Украины, Балкан, о ситуации в Сирии, Ливии – знаю, что она тебя беспокоит, тревожит", — подчеркнул президент страны-агрессора.

Зато Макрон напомнил российскому лидеру о важности контактов для преодоления любых кризисов.

"Нужно помнить о трех задачах. Это создание конкретных условий для нашего диалога в области безопасности – двустороннего, многостороннего. Также необходимо, чтобы у нас была повестка дня кризисов, в частности ситуация в Ливии, в Украине и в Сирии. И третье – сотрудничество на перспективу: здравоохранение, экономика, а также защита окружающей среды. Защита окружающей среды очень важна, ты об этом сказал", — подчеркнул французский политик.

Президент предварительно согласовали реальную встречу в конце лета. Инициатором выступил Путин, который пригласил Макрона к России. Тот согласился, но четкой даты не прозвучало.

Как сообщал ONLINE.UA, лидеры Франции и Украины планируют обсудить ситуацию на Донбассе и в Украине. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, прежде всего Эммануэль Макрон и Владимир Путин будут обсуждать минский процесс. По его словам, планы относительно переговоров связаны с тем, что обе страны принадлежат к "нормандского формата".