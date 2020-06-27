Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 27 июня

Количество больных коронавирусом в Украине снова растет — в субботу, 27 июня, зафиксировано 948 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 1811 случаев;
Волынская область — 2161 случай;
Днепропетровская область — 1087 случаев;
Донецкая область — 415 случаев;
Житомирская область — 1371 случай;
Закарпатская область — 2640 случаев;
Запорожская область — 565 случаев;
Ивано-Франковская область — 2253 случая;
Кировоградская область — 642 случая;
м. Киев — 4866 случаев;
Киевская область — 2469 случаев;
Львовская область — 5004 случая;
Луганская область — 76 случаев;
Николаевская область — 392 случая;
Одесская область — 1567 случаев;
Полтавская область — 309 случаев;
Ровенская область — 3475 случаев;
Сумская область — 287 случаев;
Тернопольская область — 1876 случаев;
Харьковская область — 2046 случаев;
Херсонская область — 191 случай;
Хмельницкая область — 777 случаев;
Черновицкая область — 4631 случай;
Черкасская область — 635 случаев;
Черниговская область — 519 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июня 2020 в Центр поступило 1185 сообщений о подозрении на
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"Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирован на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевания у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", — заявил Кличко.
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