Количество больных коронавирусом в Украине стремительно растет - официальные данные на 27 июня

Количество больных коронавирусом в Украине снова растет — в субботу, 27 июня, зафиксировано 948 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 42 065 человек, из них 1110 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 18701 украинец смог победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1811 случаев;

Волынская область — 2161 случай;

Днепропетровская область — 1087 случаев;

Донецкая область — 415 случаев;

Житомирская область — 1371 случай;

Закарпатская область — 2640 случаев;

Запорожская область — 565 случаев;

Ивано-Франковская область — 2253 случая;

Кировоградская область — 642 случая;

м. Киев — 4866 случаев;

Киевская область — 2469 случаев;

Львовская область — 5004 случая;

Луганская область — 76 случаев;

Николаевская область — 392 случая;

Одесская область — 1567 случаев;

Полтавская область — 309 случаев;

Ровенская область — 3475 случаев;

Сумская область — 287 случаев;

Тернопольская область — 1876 случаев;

Харьковская область — 2046 случаев;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 777 случаев;

Черновицкая область — 4631 случай;

Черкасская область — 635 случаев;

Черниговская область — 519 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 27 июня 2020 в Центр поступило 1185 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 86 359 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что всего за время пандемии в мире обнаружили 9 млн 903 тыс случаев заболевания коронавирусной болезнью, из которых 496 тыс — летальные. Победили COVID-19 уже 5 млн 357 тыс больных. 26 июня в мире было зарегистрировано 194 тыс новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего новых больных обнаружили в США и Бразилии — около 47 тыс. Также более 18 тыс случаев подтвердили в Индии, более 6 тыс зафиксировали в России, Южной Африке и Мексике. В этот же день в мире умер 4891 человек. Из них 1055 жертв зарегистрировали в Бразилии, 736 — в Мексике, 663 — в США и 381 летальный случай в Индии.

26 июня власти города Киева предупредили о новой вспышке коронавируса COVID-19 в столице. Мэр Виталий Кличко рассказал, что его зафиксировали на рынке по продаже вещей "Троещина". По словам главы города, диагноз нового вируса подтвердили у работников рынка.

"Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирован на вещевом рынке "Троещина". Там подтвердили заболевания у пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка", — заявил Кличко.

В Минздраве напомнили украинцам о том, что придерживаясь карантина в начале эпидемии COVID-19 , стране удавалось сдерживать распространение вируса на уровне 300-400 инфицированных в сутки. После поэтапного ослабления карантина большинство граждан решили, что его вообще отменили. Обыденными явлениями стали вечеринки, массовые мероприятия без соблюдения основных правил. Не пренебрегайте рекомендациями МОЗ, умерьте распространение смертельной болезни. Берегите себя и своих близких!