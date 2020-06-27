Когда украинцы вернутся к нормальной жизни - МВФ наконец-то назвал конкретный год

Кроме того, в Европейской бизнес-ассоциации подсчитали, что 68% опрошенных представителей бизнеса уже полностью или частично вернулись к работе в офисе.

В контексте кадровой политики компаний 60% опрошенных предпринимателей намерены сохранить персонал компании в неизменном составе, 28% — задумываются о сокращении, еще 13% ищут новых работников.

Что также интересно, на ближайшие полгода 69% опрошенных планируют оставить уровень заработных плат неизменным, 21% — думают над сокращением, и лишь 9% — размышляют над повышением.

Об этом удалось узнать после экспресс-опрос бизнеса во время встречи предпринимателей.