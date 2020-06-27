Когда украинцы вернутся к нормальной жизни - МВФ наконец-то назвал конкретный год

Большинство украинских граждан сейчас больше всего волнует вопрос, когда же наша страна наконец вернется к нормальной жизни и стабильному развитию. Международный валютный фонд по этому поводу довольно часто озвучивает различные прогнозы — так, недавно в МВФ заявили, что в следующем году экономическая ситуация значительно улучшится, однако даже в конце 2021 года уровень ВВП будет примерно на 6% ниже, чем в 2019. Эту информацию уже официально подтвердил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман. Кроме того, он подчеркнул, что Украина вернется к докарантинному уровню развития лишь в 2024 году. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Европейской бизнес-ассоциации.
С отдельным комментарием по этому поводу выступил генеральный директор Dragon Capital и президент ЕВА Томаш Фиала. По его словам, благодаря взвешенной фискальной и монетарной политике наша страна выйдет из этой турбулентной ситуации с меньшими экономическими потерями, чем это было во время предыдущих кризисов. Согласно его прогнозам, падение ВВП в текущем году ожидается на уровне около 7%, в то время как во время предыдущих двух кризисов падение экономики достигало 15-16%. Нельзя также забывать о том факте, что сейчас наблюдается профицит текущего счета платежного баланса, ведь импорт сократился на 30%, а экспорт только на 6% благодаря большой доле сельскохозяйственного экспорта.
"В общем, прогнозы компании относительно экономики Украины умеренно оптимистичны. Ожидается, что в 2021 году ВВП страны вырастет на 4%. В то же время, для сохранения положительной динамики необходимо поддерживать независимую политику НБУ, установить прозрачные процедуры по приватизации государственных предприятий и обеспечить политическую стабильность", — говорится в сообщении.