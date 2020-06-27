Путин бесстыдно жаловался Макрону на команду Зеленского - уже известна причина

Глава Кремля Владимир Путин никак не может смириться с тем фактом, что команда украинского лидера Владимира Зеленского отказывается выполнять его прихоти и условия. Российский глава не нашел лучшего выхода из этой ситуации, как пожаловаться на "плохое поведение" официального Киева другим мировым лидерам. Так, 9 июня Путин жаловался на политику украинских властей канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а 26 июня получил возможность обсудить этот вопрос с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время масштабной видеоконференции. По предварительным данным, сторонам уже удалось обсудить будущий нормандский формат и войну на Востоке Украины. Стоит обратить внимание на то, что Путин и Макрон уже согласились о целесообразности проведения встречи в нормандском формате. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на немецкое издание DW.

Как известно, новый саммит стороны намерены провести в Берлине, однако дата пока остается открытой. Французский лидер подчеркнул, что необходимо восстанавливать реализацию договоренностей относительно войны на Донбассе, которые согласовали во время предыдущей встречи. Владимир Путин в очередной раз беззастенчиво начал жаловаться на "отсутствие реализации минских договоренностей и 2015 года и 2019 года". Он в своем стиле напомнил о "необходимости выполнения Украиной своих обязательств по политическим аспектам урегулирования, безальтернативности налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском".

Как известно, команда украинского лидера Владимира Зеленского уже давно поставила Путина на место после его циничных требований — официальный Киев о отказывается вести прямые переговоры с пророссийскими боевиками. Однако, как известно, недавно в минский процесс привлекли жителей ОРДЛО, которые были вынуждены покинуть Донбасс из-за войны.

Кроме того, сообщается, что Эммануэль Макрон уже положительно отреагировал на приглашение главы Кремля посетить Россию. Этот визит, по предварительным данным, состоится в конце текущего года.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Владимира Зеленского удивила новым заявлением про нормандский саммит и рассказала, почему сейчас нет смысла его проводить.