Мы должны это сделать - Меркель неожиданно бросила вызов США

Немало мировых лидеров обратили внимание на то, с какой молниеносной скоростью ухудшились отношения между Германией и Соединенными Штатами Америки, однако никто и не догадывался, чем это все может закончиться. Недавно лидер ФРГ Ангела Меркель публично и бесстрашно решила бросить вызов США. Канцлер обратила внимание международного сообщества на то, что мир больше не может считать само собой разумеющимся, что Штаты все еще стремятся быть мировым лидером и должен соответствующим образом скорректировать свои приоритеты. По ее словам, влиятельным политическим игрокам сейчас нужно задуматься о своем будущем, в котором не будет патроната со стороны американских властей. Свою позицию Ангела Меркель озвучила в интервью нескольким европейским СМИ, в том числе The Guardian, сообщает ONLINE.UA.

"Мы выросли с определенным знанием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой... Если бы США сейчас захотели отказаться от этой роли по своей воле, нам пришлось бы очень глубоко задуматься", — отметила канцлер.

Что важно понимать, команда действующего американского лидера Дональда Трампа, несмотря на напряженные отношения с Берлином, никогда не говорила о том, что планирует отказаться от роли сверхдержавы и бросить на произвол судьбы страны, которым помогает уже очень много лет. Вероятно, что такие заявления Меркель связаны с постоянными упреками, которые она слышит от Штатов. Стоит отметить, что даже во время президентства Барака Обамы команду Меркель упрекали за низкие военные расходы — критиковать официальный Берлин не устает также Дональд Трамп, который недавно подтвердил планы вывода 9500 американских военнослужащих с баз в Германии. По словам канцлера, военное присутствие США в Центральной Европе отвечает, в первую очередь, интересам Штатов.

"Американские войска в Германии помогают защищать не только Германию и европейскую часть НАТО, но и интересы Соединенных Штатов Америки... Посмотрите на мир, посмотрите на Китай или Индию. Есть веские причины сохранять приверженность трансатлантическому оборонному сообществу и нашему общему ядерному зонтику. Но, конечно, Европа должна нести больший груз, чем во время холодной войны", — отметила Ангела Меркель.

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