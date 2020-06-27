Мы ответим: у Путина запаниковали после нового шокирующего международного скандала

Российская власть оказалась в эпицентре нового громкого международного скандала, после того, как разведка Соединенных Штатов Америки узнала о том, что РФ выдавала деньги террористам "Талибана" за убийство американских и других воинов коалиции в Афганистане. Согласно последним данным, средства лидерам боевиков передавали тайно. Стоит отметить, что первым эту шокирующую информацию опубликовало издание The New York Times со ссылкой на свои анонимные источники в американской разведке. Команда главы Кремля Владимира Путина, когда узнала, что эти данные уже опубликованы в СМИ, заявила, что будет комментировать ситуацию только после того, как услышит официальные обвинения со стороны американских властей, передает ONLINE.UA.
Американскому изданию удалось узнать от разведки США, что спецоперацией занималось одно из подразделений российской военной разведки. На эти признания решились захваченные боевики во время допросов. Всего в прошлом году в Афганистане было убито 20 американцев, однако за кого именно из них заплатила РФ пока не сообщается.
"К выводу о том, что Россия дает деньги талибам за убийство военных коалиции, американская разведка пришла еще несколько месяцев назад. Информацию сразу передали президенту США Дональду Трампу. В течение последних месяцев в Белом доме обсуждают возможный ответ Москве. Сейчас рассматриваются различные варианты: от жалоб по дипломатическим каналам и требования прекратить враждебные действия до новых санкций. По информации источников, в Вашингтоне пока не одобрили ни один из шагов", — говорится в сообщении издания.
Команда главы Кремля Владимира Путина в своем стиле заявила, что ничего не знает об этих обвинениях.
"Если кто-нибудь выдвинет их, мы ответим", — заявил постоянный представитель Путина Дмитрий Песков.
В Национальном совете безопасности США, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ пока отказываются комментировать эту информацию.
Как известно, военный контингент США находится в Афганистане уже 19 лет. Американские военные вошли туда в ответ на теракт 11 сентября 2001 года. Что важно понимать, за этот период погибли более 2000 военнослужащих США.
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