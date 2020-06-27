Мы ответим: у Путина запаниковали после нового шокирующего международного скандала

Российская власть оказалась в эпицентре нового громкого международного скандала, после того, как разведка Соединенных Штатов Америки узнала о том, что РФ выдавала деньги террористам "Талибана" за убийство американских и других воинов коалиции в Афганистане. Согласно последним данным, средства лидерам боевиков передавали тайно. Стоит отметить, что первым эту шокирующую информацию опубликовало издание The New York Times со ссылкой на свои анонимные источники в американской разведке. Команда главы Кремля Владимира Путина, когда узнала, что эти данные уже опубликованы в СМИ, заявила, что будет комментировать ситуацию только после того, как услышит официальные обвинения со стороны американских властей, передает ONLINE.UA.

Американскому изданию удалось узнать от разведки США, что спецоперацией занималось одно из подразделений российской военной разведки. На эти признания решились захваченные боевики во время допросов. Всего в прошлом году в Афганистане было убито 20 американцев, однако за кого именно из них заплатила РФ пока не сообщается.