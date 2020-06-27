Глава Минздрава озвучил срочное предупреждение всем украинцам

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов срочно обратился ко всем украинским гражданам — по его словам, из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС по усилению карантинных мероприятий на этих территориях. Об этом глава правительства сообщил 27 июня во время традиционного брифинга. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МОЗ.

"В условиях адаптивного карантина мы увидели резкий рост в некоторых областях — увеличение количества новых случаев, ухудшение динамики, резкое заполнения коек в больницах, выделенных под COVID-19 . То есть те критерии, которые у нас определены в постановлении, преувеличены в 13 областях нашей страны — это и западные области, и Киев. Поэтому будет соответствующее представление от главных санитарных врачей областей на региональные комиссии ТЭБ и ЧС, которые будут принимать решение об усилении карантинных мероприятий на территории того или иного региона", — подчеркнул Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, усиление карантинных мер может касаться работы городского транспорта, спортивных учреждений, а также дошкольных и "остальных заведений, которые есть в стране".

Нельзя забывать о том, что за прошедшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 948 случаев коронавируса. Известно, что 24 человека умерли, 402 — выздоровели. Кроме того, за сутки 25 июня COVID-19 в Украине подтвердили рекордных 1109 человек, при этом 19 больных в сутки умерли, 541 выздоровел.

"Показатель летальности у нас составляет 2,6% в целом по Украине. При этом показатели летальности, например, в Германии 4%, в США 5%, во Франции 18%, в Испании 9,5% ... У нас есть все эти данные в разрезе каждого региона, в разрезе каждой больницы. Мы анализируем все летальные случаи. Если говорить о регионах, где от коронавирусной болезни умерли больше всего людей — это Черновицкая (178 летальных случаев), Львовская (126) области и Киев (102)" , — рассказал недавно Максим Степанов.

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