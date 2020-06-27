Можем проиграть - Зеленский удивил признанием после скандала в Слуге народа

Украинский лидер Владимир Зеленский не мог не отреагировать на громкий скандал, который потряс его политическую силу "Слуга народа" и возмутил многих украинских граждан. Известно, что глава государства назвал "торпедой" народную избранницу от фракции "СН" Галину Третьякову, которая шокировала украинцев резонансным заявлением о "детях низкого качества", которые рождаются в семьях с низким уровнем доходов. Руководительница комитета украинского парламента по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов призналась, что общалась по поводу скандала с Офисом президента, коллегами по фракции и главами комитетов. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.

Третьякова обратила внимание на то, что Владимир Зеленский заявил о негативном влиянии ее словам на рейтинг партии.

"Он сказал, что я торпеда, и, конечно, что я могу влиять на то, что можем проиграть местные выборы", — отметила нардепка.

Кроме того, она добавила, что беседа между ней и Зеленским состоялась по поводу обсуждения проекта законов, которые ее комитет подготовил для рассмотрения в Верховной Раде на следующей неделе.

"У нас была встреча по формированию и обсуждению законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов — 2275, который затрагивает те же интересы профсоюзов, вытащили эту фразу с видео вебинара, написали обращение и начали тиражирование этого скандала", — рассказала политик.