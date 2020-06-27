Можем проиграть - Зеленский удивил признанием после скандала в Слуге народа

Украинский лидер Владимир Зеленский не мог не отреагировать на громкий скандал, который потряс его политическую силу "Слуга народа" и возмутил многих украинских граждан. Известно, что глава государства назвал "торпедой" народную избранницу от фракции "СН" Галину Третьякову, которая шокировала украинцев резонансным заявлением о "детях низкого качества", которые рождаются в семьях с низким уровнем доходов. Руководительница комитета украинского парламента по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов призналась, что общалась по поводу скандала с Офисом президента, коллегами по фракции и главами комитетов. Об этом она рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, передает ONLINE.UA.
Третьякова обратила внимание на то, что Владимир Зеленский заявил о негативном влиянии ее словам на рейтинг партии.
"Он сказал, что я торпеда, и, конечно, что я могу влиять на то, что можем проиграть местные выборы", — отметила нардепка.
Кроме того, она добавила, что беседа между ней и Зеленским состоялась по поводу обсуждения проекта законов, которые ее комитет подготовил для рассмотрения в Верховной Раде на следующей неделе.
"У нас была встреча по формированию и обсуждению законопроектов, которые будут стоять на повестке дня на следующей неделе. Один из законопроектов — 2275, который затрагивает те же интересы профсоюзов, вытащили эту фразу с видео вебинара, написали обращение и начали тиражирование этого скандала", — рассказала политик.
Кроме того, сейчас известно, что украинский лидер потребовал от Третьяковой официально извиниться, уточнив, что высказывания о "детях низкого качества" и "стерилизации женщин без высшего образования" является ее персональной позицией. Украинские журналисты также делились информацией, что Владимир Зеленский требовал от Третьяковой сложить полномочия председателя комитета Рады. Сама политик назвала скандал, разгоревшийся вокруг нее после высказываний о стерилизации малообеспеченных, "организованным буллинг".
Как сообщал ONLINE.UA, в Совете Федерации профсоюзов уже требуют отставки Третьяковой с должности главы комитета.