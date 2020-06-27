Катастрофа MH17: прокуратура нанесла безжалостный удар по Путину

Прокуратура Нидерландов пытается как можно скорее поставить точку в расследовании резонансной катастрофы самолета MH17, которая произошла еще 6 лет назад над Донбассом. Так, недавно стало известно, что во время судебных слушаний следствие нанесло новый сокрушительный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина и всей российские власти, ведь уже представило запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые. Стоит обратить на то, что, что телефонные разговоры на сегодняшний день являются наиболее конкретными доказательствами по делу MH17. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание NRC.

Новая запись подтверждает тот факт, что пророссийские сепаратисты думали, что сбили украинский истребитель.

"В 16.48 вечера, вскоре после краха MH17 на востоке Украины, подозреваемый Леонид Харченко звонит подозреваемому Сергею Дубинскому. "Мы уже на месте. Мы уже сбили "Сушку" (украинский самолет — ред)", — говорит Харченко. Позже вечером, в 19.52, Дубинский звонит подозреваемому Олегу Пулатову и спрашивает: "Скажите, наш "Бук" стрелял или нет? "Пулатов ответил: "Бук" сбил "Сушку" после того, как "Сушка" сбила "Боинг". После этого Дубинский позвонил главному подозреваемому Игорю Гиркину, который возглавлял вооруженные силы самопровозглашенной "ДНР", — говорится в сообщении.

По словам прокуроров, никаких других самолетов, кроме MH17, 17 июля никто не сбивал, а в обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук". Стоит обратить внимание на то, что прокуратура представила новые доказательства в ходе ответа на следственные запросы адвокатов Олега Пулатова на прошлой неделе. Защита утверждала, что альтернативные сценарии — такие как возможность того, что MH17 был сбит украинским истребителем — не могут быть исключены. Прокуроры на это заявление ответили, что уже есть много доказательств, указывающих на российскую ракету "Бука" и что другие версии не требуют дальнейшего расследования.

Как известно, 3 июля суд должен сообщить, что пожелания защиты были удовлетворены. Пока не ясно, когда начнется рассмотрение дела по существу.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что прокурор Вард Фердинандуссе, во время судовго процесса по сбитию самолета Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом, официально заявил, что Россия причастна к войне на Донбассе.