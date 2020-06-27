Они уже есть - генпрокурор Венедиктова внезапно записала видеообращение к украинцам

Генпрокурор Ирина Венедиктова 27 июня записала еще одно важное видеообращение ко всем украинским гражданам. Она заявила о том, что за 100 дней ее пребывания на должности осуждены к ограничению или лишению свободы тысячи человек. Кроме того, глава ОГП пообещала, что приговоры в отношении топ-коррупционеров и политиков первого эшелона "еще впереди". По словам Венедиктовой, за весну 2020 года, которая стала символической порой наказаний, 4400 человек признаны виновными и приговоренными к ограничению или лишению свободы. Среди них 28 лиц, совершивших коррупционные преступления, 7 — уголовные преступления, причинивших ущерб в особо крупных размерах, 40 участников организованных групп и преступных организаций. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОГП.

"Чего больше всего ждет от меня общество? Конечно, "посадок". И они есть! Да, за решеткой не топ-коррупционеры и не политики первого эшелона — все еще впереди", — пообещала Ирина Венедиктова.

Кроме того, она напомнила о завершении расследования в производстве по заказу и организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. По словам Венедиктовой, под процессуальным руководством прокуроров органы правопорядка расследуют более 1 миллиона 400 тыс уголовных производств, а в суд направлено более 30 тыс дел. Судом постановлены обвинительные приговоры в отношении 167 коррупционеров, возмещено почти 100 млн гривен убытков.

Генпрокурор подчеркнула, что ею акцентировано внимание правоохранительных органов также на противодействии организованной преступности, и за 100 дней уже разоблачены 106 организованных групп. Стоит обратить внимание на то, что на личном контроле генпрокурора находится состояние досудебного расследования и процессуального руководства в более четырех десятках уголовных производств. Кроме того, Венедиктова рассказала, что сейчас идет работа по проведению аттестации прокуроров регионального уровня. С 1 июля начнется последний этап аттестации — проведение собеседования с целью выявления соответствия прокурора требованиям профессиональной компетентности, этики и добродетели. Что важно понимать, с 9 июня до 9 июля в Офисе генерального прокурора проходит отбор на занятие еще 100 вакантных должностей прокуроров.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины разнесло вдребезги обращение главы Офиса генерального прокурора Ирины Венедиктовой к украинцам.