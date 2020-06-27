Киевская область усилила карантин - опубликованы важные данные

Те ужасающие антирекорды по количеству больных коронавирусом, которые демонстрировала Украина в течение последних недель, не могли не привести к усилению карантина. Стоит отметить, что об этом неоднократно предупреждал как украинский лидер Владимир Зеленский, так и глава Минздрава Максим Степанов. 27 июня официально стало известно, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании принял решение ввести в Киевской области дополнительные противоэпидемические мероприятия. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Отмечается, что комиссия решила ограничить на территории области:

проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек — 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;

время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.

Также власти решили усилить контроль:

за соблюдением противоэпидемических мероприятий за совершение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении;

за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в учреждениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;

установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области;

провести разъяснительную работу среди населения области через средства массовой информации, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Кроме того, власти приняли решение ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей инициировать проведение внеочередного заседания по рассмотрению вопроса о введении или отмене послаблений противоэпидемических мероприятий.

"Ограничение введено до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области", — отмечают в ОГА.

Стоит обратить внимание на то, что в Киевской области зафиксировано 50 новых случаев заболевания за сутки, один человек умер, 43 человека выздоровели, сейчас в области болеет 1141 человек.