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Киевская область усилила карантин - опубликованы важные данные

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Киевская область усилила карантин - опубликованы важные данные Фото: pixabay.com

Те ужасающие антирекорды по количеству больных коронавирусом, которые демонстрировала Украина в течение последних недель, не могли не привести к усилению карантина. Стоит отметить, что об этом неоднократно предупреждал как украинский лидер Владимир Зеленский, так и глава Минздрава Максим Степанов. 27 июня официально стало известно, что региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании принял решение ввести в Киевской области дополнительные противоэпидемические мероприятия. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Отмечается, что комиссия решила ограничить на территории области:
  • проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, установить максимально допустимое количество человек — 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил;
  • время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сократить до 22 часов.
Также власти решили усилить контроль:
  • за соблюдением противоэпидемических мероприятий за совершение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении;
  • за соблюдением противоэпидемических мероприятий на рынках, в учреждениях торговли, питания, детских дошкольных учебных заведениях;
  • установить контроль за безусловным выполнением субъектами хозяйствования ограничительных противоэпидемических мероприятий во время ухудшения противоэпидемической ситуации в области;
  • провести разъяснительную работу среди населения области через средства массовой информации, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий.
Кроме того, власти приняли решение ежедневно проводить мониторинг противоэпидемической ситуации на территории области и в случае изменений показателей инициировать проведение внеочередного заседания по рассмотрению вопроса о введении или отмене послаблений противоэпидемических мероприятий.
"Ограничение введено до улучшения эпидемиологической ситуации в Киевской области", — отмечают в ОГА.
Стоит обратить внимание на то, что в Киевской области зафиксировано 50 новых случаев заболевания за сутки, один человек умер, 43 человека выздоровели, сейчас в области болеет 1141 человек.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 27 июня озвучил важное предупреждение всем украинцам.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Киевская область, усиление карантина, карантин, пандемия, коронавірус, новости про коронавирус, Минздрав
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Обновлено:20:11, 27.06.2020

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