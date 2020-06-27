В Украине нет государства - у Зеленского шокировали новым заявлением

Кажется, команда украинского лидера Владимира Зеленского не может ни дня прожить без громких скандалов и неоднозначных шокирующих заявлений ее членов. На этот раз Офис президента Украины под удар поставил бывший президент Грузии и действующий глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. В эфире одного из украинских телеканалов он стал утверждать, что в Украине нет государства, а есть только чиновники со своими руководителями, которые пытаются конролировать все политические, экономические и социальные процессы. Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский на новую странную реплику нового члена своей команды пока не отреагировал, однако простые украинцы уже активно комментируют заявление Саакашвили в социальных сетях, передает ONLINE.UA.

"В Украине нет государства. В Украине есть чиновники, которые [действуют] от имени несуществующего государства. Потому что государство должно обеспечивать справедливость для всех, защищать всех. Где такое в Украине существует? В Украине существует куча чиновников, у каждой группы этих чиновников есть свой начальник. [...] А где государство? Государства просто нет", — пожаловался Саакашвили.

В социальных сетях уже активно комментируют новый выпад одиозного политика.

"А Зеленский специально набирает в свою команду людей, которые его будут подставлять?; в этих словах есть смысл, однако очень просто говорить и ничего не делать; Пусть поедет в Грузию и там скажет эту чушь, тогда посмотрим, какая будет реакция грузинских властей!; все любят критиковать, но никто ничего не делает; а Грузия Зеленского предупреждала, что будет не сладко; говорили-говорили — сели и заплакали; после всего, что пережили украинцы, так «приятно» это слышать", — комментируют заявление политика в соцсетях.

Как известно, 22 апреля 2020 года Саакашвили рассказал, что получил от президента Украины Владимира Зеленского предложение занять пост вице-премьера по вопросам реформ. По словам главы государства, у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины". Голосование по кандидатуре Саакашвили в парламенте так и не произошло, а 7 мая украинский лидер назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Грузия озвучила предупреждение Украине из-за назначения Саакашвили.