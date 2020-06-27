Известный политик подвергся смертельной опасности из-за Путина - что случилось

Хотя масштабный военный парад в Москве отгремел еще 24 июня — о его реальных последствиях люди начали узнавать только сейчас. Так, 26 июня официально стало известно, что президент Молдовы Игорь Додон неожиданно принял решение самоизолироваться — пока политик уверяет свой народ и международное сообщество, что он не заболел коронавирусом, однако тогда не совсем понятно, для чего ему самоизоляция. Люди предполагают, что Додон скрывает правду. Однако это не все печальные новости, которые потрясли мир после путинского парада — 27 июня министр обороны Сербии Александар Вулин, который также откликнулся на предложения Путина и был на параде, признался, что заразился коронавирусом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на телерадиокомпанию РТС.

"Вулин на этой неделе принимал участие в праздновании Победы во Второй мировой войне на Красной Площади в Москве. В то же время в министерстве обороны Сербии утверждают, что Вулин был протестирован после того, как один из госсекретарей был госпитализирован после положительного теста на коронавирус. В министерстве говорят, что министр обороны чувствует себя хорошо, и поскольку не имеет никаких симптомов болезни COVID-19 , находится на самоизоляции", — говорится в сообщении издания.

Стоит обратить внимание на то, что Вулин продолжает исполнять обязанности министра обороны, соблюдая все рекомендации при самоизоляции.

"Министр обороны Александр Вулин вновь призывает всех граждан соблюдать меры, принятые республиканским кризисным штабом и правительством Сербии для предотвращения распространения и преодоления вирусной инфекции COVID-19 ", — отмечается в заявлении его ведомства.

В сети уже активно комментируют эту новость.

"И что? Парад того стоил?; человек заразился коронавирусом только потому, что кому-то хотелось потешить свое эго; я совсем не удивлена — знала, что все так будет; а представьте, сколько людей на параде заразились! Путину и своих не жалко; вчера Додон, сегодня Вулин, а завтра Путин? или кто-то другой?; и эти люди руководят большими странами и такое делают... просто стыдно", — реагируют на новость пользователи сети.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что президент РФ Владимир Путин скандально опозорился на параде победы в Москве, который отгремел 24 июня.