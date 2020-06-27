Кто заменит Джонни Деппа в фильме о Пиратах Карибского моря - вы будете удивлены

Талантливая голливудская актриса Марго Робби появится в главной роли в новом фильме-франшизе "Пираты Карибского моря" вместо своего звездного коллеги Джонни Деппа. Стоит отметить, что пока детали сюжета держат в тайне, однако точно известно, что красавица заменит легендарного капитана Джека Воробья, которого раньше постоянно играл Депп. По предварительным данным, в франшизе "Пиратов Карибского моря" события будут разворачиваться вокруг смелой пиратки, на роль которой утвердили Робби. Издание The Hollywood Reporter рассказывает, что красавица уже подписала контракт, поэтому культового Джека Воробья в новом фильме зрители больше не увидят, передает ONLINE.UA.

"Авторы спин-оффа обращают внимание на то, что картина станет оригинальной историей с новыми персонажами, а сюжетные линии НЕ БУДУТ пересекаться с предыдущими фильмами. Над лентой работает британская сценаристка Кристина Ходсон, которая, к слову, уже сотрудничала с Робби в рамках фильма "Хищные птицы". Что важно понимать, ранее приключения капитана Джека Воробья писали только мужчины-сценаристы. Новый проект даст понять, могут ли "Пираты Карибского моря" существовать без легендарного персонажа, которого неизменно воплощал Джонни Депп", — говорится в сообщении издания.

Нельзя также забывать и о том факте, что представители кинокомпании Walt Disney не пригласили Джонни Деппа на съемки новой части "Пиратов Карибского моря". По предварительным данным, причиной такого решения стали безумно высокие гонорары за съемки. Как известно, все пять фильмов были одной из самых финансово успешных франшиз в истории кинематографа и собрали более 4,5 миллиарда долларов.

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