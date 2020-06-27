Возможны затопления - власти предупредили еще две области Украины о серьезной угрозе

Госслужба по чрезвычайным ситуациям срочно обратилась ко всем украинским гражданам — она экстренно предупреждает о грозах, граде и шквалах, а также повышении уровня воды в нашей стране. Согласно последним данным УкрГидрометцентра, 28 июня днем в западных, северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с . В Киевской области днем 28 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с . В Киеве днем 28 июня также грозы. Кроме того, отмечается, что 27-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 08 часов 24 июня. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ГСЧС.

"Местами затопление заводей, достижения отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов. Кроме того, 27 июня уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский будет удерживаться на опасных отметках начального затопления участков, прилегающих к руслу реки, и может достичь опасных отметок затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что 27-30 июня, в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м, при этом вероятно затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с.Яськи и г.Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени. 27-28 июня в результате добегания паводковой волны, прогнозируется подъем уровня воды в нижнем течении Боржавы, в пределах коренного русла, без негативных последствий.

Как сообщал ONLINE.UA, на Закарпатье общие потери от катастрофы оценили в 176 млн гривен — все важные подробности можно найти в нашей статье.