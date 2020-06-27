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Возможны затопления - власти предупредили еще две области Украины о серьезной угрозе

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Возможны затопления - власти предупредили еще две области Украины о серьезной угрозе Фото з відкритих джерел

Госслужба по чрезвычайным ситуациям срочно обратилась ко всем украинским гражданам — она экстренно предупреждает о грозах, граде и шквалах, а также повышении уровня воды в нашей стране. Согласно последним данным УкрГидрометцентра, 28 июня днем в западных, северных и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киевской области днем 28 июня грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. В Киеве днем 28 июня также грозы. Кроме того, отмечается, что 27-28 июня на реках бассейна Припяти ожидаются подъемы уровней воды на 0,1-0,7 м над уровнями на 08 часов 24 июня. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ГСЧС.

Возможны затопления - власти предупредили еще две области Украины о серьезной угрозе (1)

"Местами затопление заводей, достижения отметки начального затопления пастбищ, сенокосов возле пгт Любешов. Кроме того, 27 июня уровень воды Днестра в створе поста Могилев-Подольский будет удерживаться на опасных отметках начального затопления участков, прилегающих к руслу реки, и может достичь опасных отметок затопления объектов в районах городов Могилев-Подольский, Ямполь (Винницкая обл.) и отдельных населенных пунктов в Винницкой области", — говорится в сообщении. 

Возможны затопления - власти предупредили еще две области Украины о серьезной угрозе (2)

Кроме того, отмечается, что 27-30 июня, в результате пропуска высокого дождевого паводка через Днестровские водохранилища и добегания паводковой волны, ожидается подъем уровней воды в нижнем течении Днестра в Одесской области на 0,2-0,5 м, при этом вероятно затоплением поймы, сельскохозяйственных угодий и отдельных объектов в населенных пунктах Беляевского района Одесской области с.Яськи и г.Беляевка, автомобильной дороги Одесса-Рени. 27-28 июня в результате добегания паводковой волны, прогнозируется подъем уровня воды в нижнем течении Боржавы, в пределах коренного русла, без негативных последствий.

Как сообщал ONLINE.UA, на Закарпатье общие потери от катастрофы оценили в 176 млн гривен — все важные подробности можно найти в нашей статье. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, наводнение, Одесская область, затопление, дністер, Вінницька область, ГСЧС, Одесса-Рени, грози
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