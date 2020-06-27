Очень низкий уровень - Зеленский похвастался новым достижением

27 июня во время рабочей поездки в Херсонскую область глава государства Владимир Зеленский посетил синагогу Хабад, община которой насчитывает более 5 тыс. членов. Стоит отметить, что украинский лидер успел встретиться с главным раввином Херсона и Херсонской области Иосифом-Ицхаком Вольфом и ознакомиться с работой синагоги. Кроме того, президент осмотрел отремонтированные части здания, которые злоумышленники повредили при попытке поджога в апреле 2020 года. Вольф поблагодарил Владимира Зеленского за быструю реакцию украинской власти на этот акт антисемитизма. Как известно, за 3 недели после инцидента правоохранители задержали двух подозреваемых в этом преступлении. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

«Вы сделали очень много для людей в нашем государстве. Во многие дома вы принесли радостные моменты в жизни. Конечно, вы дали надежду людям. Поэтому вы стали гарантом нашей Конституции», — заявил Иосиф-Ицхак Вольф во время разговора в молитвенной комнате.

В ходе встречи Владимир Зеленский и главный раввин региона вручили благодарственные письма начальнику полиции Херсонщины Александру Прокудину и главе СБУ в регионе Сергею Криворучко за быстрое раскрытие преступления.

«Главное даже не то, что это быстрый и правильный результат. Я думаю, что самое главное — и это произошло — что все люди видят, что в Украине есть граждане Украины. И, несмотря на национальность, вероисповедание, все они защищены государством Украина, нашими институтами, нашими правоохранителями. Самое главное — чтобы все себя чувствовали здесь, как люди», — сказал Зеленский.

Он также отметил, что такие действия полицейских повышают рейтинг и престиж нашего государства.

«Главное, что на международном уровне — что немаловажно — оценят. Потому что есть гибридная информационная война, когда рассказывают, что у нас ксенофобия, антисемитизм. Такие поступки очень важны, чтобы показать: в Украине уровень антисемитизма очень низкий. Если есть попытки — мы их предотвращаем», — похвастался украинский лидер.

Стоит напомнить, что синагога Хабад построена в 1895 года. До 1941-м она действовала как молитвенный дом. После капитального ремонта и реставрации синагога открылась 14 сентября 2010 года. В общине работает ряд программ. В частности, еврейская школа и детский сад, осуществляются ежедневные трехкратные молитвы.

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