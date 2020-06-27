Путин может это сделать - в США раскрыли новый план Кремля

Бывший советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Болтона продолжает шокировать международное сообщество новыми тайными подробностями американской политики. Так, недавно он признался, что президент США Дональд Трамп был убежден, что атака на украинские корабли российскими спецслужбами в Керченском проливе в 2018 году — это спланированная провокация со стороны пятого президента Петра Порошенко. Кроме того, Болтон обратил внимание на то, что глава Кремля Владимир Путин сможет манипулировать американским коллегой Дональдом Трампом, когда ему это потребуется. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".

"Думаю, Путин сможет заставить Трампа плясать под свою дудку. Он видит его насквозь. Я думаю, из-за него для Дональда Трампа почти невозможно признать, что Россия вмешивалась в выборы 2016 году, пыталась вмешаться в выборы 2018-го , и несомненно собирается вмешаться в выборы 2020 года. Трамп убежден: если он это признает, он анулирует легитимность своей победы в 2016 году. Я думаю, что это неправильно. Но, как показала пресс-конференция Хельсинского саммита, когда оказалось, что президент доверился слову Владимира Путина больше, чем собственной разведке, это вызвало огромное беспокойство, особенно среди наших партнеров", — рассказал Джон Болтон.

Также политик обратил внимание на то, что, заморозив военную поддержку Украине, Трамп думал о своем переизбрании.

"Фокус на Украине был полностью связан с причинением вреда политическим оппонентам Трампа — Хиллари Клинтон и Джо Байдену. Это не имело ничего общего с проблемой коррупции в Украине. Смотрите, есть причины, а есть поводы. Мантра о коррупции в Украине была поводом. Настоящим вопросом было переизбрание президента", — добавил Болтон.

Журнаилсты также поинтересовались у него, почему впоследствии Белый дом таки разблокировал военную помощь Украине.

"Думаю, что на двухпартийной основе члены Конгресса говорили: "Что здесь происходит? Мы утвердили эти деньги. Вы подписали закон. И все убеждены, что выделить эту помощь — это в интересах национальной безопасности Америки. Вы должны это сделать". В Белом доме был только один человек, который когда-либо имела сомнения относительно направления этой помощи Украине — и это был Дональд Трамп", — отметил Джон Болтон.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Болтон рассказал, как Дональд Трамп безжалостно критиковал и ругал команду Зеленского в своем окружении.