Я хочу - Меркель поразила мир новым заявлением о России

Лидер ФРГ Ангела Меркель продолжает удивлять мир громкими и неоднозначными заявлениями. Недавно она смело бросила вызов США, отметив, что когда-то может наступить момент, когда Штаты потеряют статус лидера и перестанут влиять на большинство политических процессов. Однако только на этом заявлении она не остановилась и неожиданно для всех начала утверждать, что Германия должна продолжать конструктивный диалог с Россией, несмотря на методы дестабилизации последней и все конфликты и войны, которые начались непосредственно из-за вмешательства РФ. Свою позицию она озвучила в интервью нескольким европейским изданиям, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

Меркель напомнила о "кампаниях дезинформации", которые проводит Россией, а также об убийстве гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, который был застрелен в самом центре Берлина год назад. Нельзя забывать о том, что по этому делу федеральная прокуратура Гeрмании 18 июня предъявили против правительства России обвинения в заказном убийстве.

"Убийство в берлинском парке Тиргартен — это, очевидно, серьезный инцидент, вина за который в настоящее время выясняется в суде... В любом случае, мы признаем, что гибридная война и методы дестабилизации является моделью поведения со стороны России" , — добавила Ангела Меркель.

После этого она неожиданно заявила, что "есть веские причины продолжать конструктивный диалог с РФ".

"В таких странах, как Сирия и Ливия, которые лежат в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России велико. Поэтому я хочу и дальше стремиться к сотрудничеству", — говорит канцлер.

Стоит напомнить о том, что Зелимхан Хангошвили, который ранее был объявлен в РФ в розыск по обвинению в терроризме, уехал в Германию после того, как в 2015 году в Грузии на него было совершено очередное покушение. Его застрелили в берлинском парке Малый Тиргартен 23 августа 2019. Предполагаемый убийца — гражданин России, был задержан в Берлине в тот же день.

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