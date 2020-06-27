Facebook переступил черту: Viber принял неожиданное решение после скандала

Компания Rakuten Viber неожиданно для всех сообщила о прекращении любых деловых контактов с корпорацией Facebook. Стоит обратить внимание на то, что соцсеть обвиняют в использовании частной информации, а также в распространении риторики ненависти. В Rakuten Viber обратили внимание на то, что они также решили удалить расширение Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY со своей платформы и прекращают расходы на рекламу в социальной сети. Что важно понимать, таким образом мессенджер приобщается к движению бойкота #StopHateForProfit. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Viber.

"Facebook переступил черту со случаями нарушений защиты персональных данных и невозможностью предотвратить распространение ненавистной риторики", — заявили в компании.

Что важно понимать, на фоне протестов в США рекламодателей призывают остановить расходы на рекламу в Facebook из-за неспособности компании защитить пользователей от "ненавистной риторики". Кроме того, Viber еще вспомнил об утечке данных, в частности про скандал с Cambridge Analytica (политическая консалтинговая фирма незаконно собрала данные почти 87 млн пользователей Facebook).

Стоит отметить, что ранее о разрыве бизнес-отношений заявил крупнейший американский мобильный оператор Verizon. Там тоже заявили, что не готовы смириться с тем, как Facebook закрывает глаза на распространение фейков и дезинформации.

"Кроме того, от рекламы в соцсети уже отказались сеть продажи одежды Eddie Bauer, производитель мороженого Ben & Jerry (Unilever), кинопрокатная компания Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, приложение Talkspace, рекрутинговая компания Upwork, компания Mozilla и другие", — говорится в сообщении.

Как сообщал ONLINE.UA в октябре гендиректор Facebook Марк Цукерберг сделал громкое заявление о деструктивном влиянии РФ, Китая и Ирана.