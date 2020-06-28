Гороскоп на 28 июня для всех знаков зодиака

Овны — знак Зодиака, который не отличается эгоизмом. Овны просто умеют жить для себя, что вовсе не означает их высокомерие — попросту люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, не считают необходимым улыбаться абсолютно всем и каждому. Кроме этого, Овны не дерзкие — просто они не лезут за словом в карман; и конечно же совсем не ревнивые — они привыкли быть единственными.

Похоже, что Скорпионы любят трудные жизненные ситуации, потому что в их натуре стремиться кого-то спасать, выбираться из сложной ситуации и вообще превращать свою жизнь из серой в яркую и красочную, наполненную эмоциями и движением.

Сообразительные и дотошные Девы умеют оказывать серьезное влияние на тех, кто облечен правом принимать ответственные решения. И с успехом этим пользуются. чтобы сохранить отношения Девам стоит в любви своё врождённое упрямство использовать в ограниченных количествах.

Овен (21 марта — 20 апреля)

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Гороскоп на 28 июня 2020 года для Овнов

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день Овны будут полны оптимизма и энергии, что должно самым благоприятным образом отразиться на вашем самочувствии. Ощутив упадок сил просто ложитесь спать.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам очень захочется оставить в стороне все рабочие дела и насладиться простым общением и уютом собственного дома. Однако не спешите: вам сегодня предстоит принять много важных решений, и от вашего настроя в целом будет зависеть, насколько продуктивными окажутся последствия.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня ваши собственные потребности должны стать задачей первостепенной важности. Остальные подождут.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вы с вашим любимым человеком будете чувствовать себя особенно легко и непринужденно. У вас не будет заминок в разговоре, взаимонедопониманий, поиска тем и разногласий. Вы почувствуете себя умным, эрудированным и интересным человеком. Ваша половинка будет о вас того же мнения. Впрочем, как и о себе.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Подходящий день для проведения ритуальных трапез. Если вам это как-то ни к чему, используйте застольную энергию этого дня на устроение романтического ужина. Последствия его могут быть самыми многообещающими, особенно, если еда будет вкусной, но не тяжелой — например, сыр с вином.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Тельцов

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вам стоит прислушаться к советам окружающих. Среди них может оказаться довольно неожиданная идея.

Любовный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам непросто будет уговорить вашего любимого человека сделать для вас то, что вам нужно. Даже если вы приведете тысячу и один аргумент почему данное действие необходимо для блага вашего тандема, это все равно вряд ли поможет. Придется придумывать разные хитрости и тонкости.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В этот день депрессия и отчаяние отнюдь не будут способствовать появлению у Тельцов хорошего самочувствия и укреплению из драгоценного здоровья. Улыбайтесь хотя бы ради благополучия вашего организма.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Звезды категорически не рекомендуют вам сегодня самостоятельно заниматься приготовлением пищи. Безусловно, это безумно увлекательно. Но, увы, для основательных занятий кулинарии времени у вас нынче не будет. Простые же блюда далеко не всегда стоят того, чтобы тратить на них время. Лучше уж отправиться куда-нибудь туда, где можно заказать добрую порцию сациви.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Нынче вы будете склонны скорее мечтать об отдыхе, чем думать о работе. Не корите себя за слабость — мечты обогащают воображение, а оно бывает полезно и в чисто деловых целях. Мечтайте сколько хочется.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Близнецов

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня рекомендуется есть что-нибудь круглое. Подойдут фрукты и овощ соответствующей формы, сушки, баранки и прочая выпечка. И, разумеется, ролль-мопсы — маринованные с пряностями, с колечками репчатого лука и аккуратной, изящно тонированной зеленью укропа картошкой. Вы не знаете, кто такие ролль-мопсы? Вот заодно и просветитесь в данном вопросе.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня, оказавшись в меру теплой и душевной компании, вы внезапно почувствуете в себе дар рассказчика, достойный славы лучших скальдов древности. Если же компании не случится, приходящие в вашу голову образы стоит запечатлеть на бумаге, жалко будет, если пропадут.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче очень полезно будет провести массаж лица, а если у вас нет возможности выбраться в косметический салон, то вы легко можете выполнить комплекс специальных упражнений и у себя дома.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

В деловом отношении этот день может оказаться пограничным — он проведет черту между белой и черной полосой. С какой стороны окажетесь вы — вопрос к вашим талантам. Шансы равнозначны..

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня вашему любимому человеку не захочется понимать вас, ваши движения души, ваши желания и мечты, даже если это будет совсем не трудно. Может быть, стоит заинтересовать его каким-то образом в этом лично, чтобы ему действительно был важен и интересен результат этого процесса?

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче Ракам может пойти на пользу гимнастика для лица. Хотя бы погримасничайте перед зеркалом, если не знаете, что это такое. Улыбнуться лишний раз тоже будет невредно.

Кулинарный гороскоп для Раков

Постарайтесь проявить терпимость по отношению к тем блюдам, которые вы считаете несъедобными или просто не любите. Есть мнение, что сегодня вы можете открыть для себя нечто совершенно новое и чрезвычайно вкусное, если сможете перешагнуть через собственное уже сформировавшееся негативное мнение. Самому, пожалуй, это сделать будет трудно, призовите в компанию друга-гурмана. Уж он-то найдет, к чему вас приобщить.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня у вас могут возникнуть разногласия с коллегами по какому-то вопросу, который, скорее всего, не будет относиться к сфере вашей рабочей компетенции, однако вы почему-то будете с завидным упорством отстаивать свою правоту. Может быть, упорствовать все же не стоит?

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вам, наконец, дадут слегка передохнуть. Можете расслабиться и ни о чем не беспокоиться, разве что о компании, чтоб не заскучать отдыхая.

Любовный гороскоп для Раков

Самая большая неприятность, которую, вероятно, вам придётся пережить в этот день — это поломка ногтя. Люди, которые этого не боятся, по-видимому, забудут дома зажигалку или столкнуться с какой-нибудь другой проблемой в этом роде. Поскольку ваша семья в этом происшествии совершенно не виновата, хочется верить, что вы к ней претензий иметь не будете. Потому как к вам нынче гарантировано отнесутся со всей душой.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вы можете слегка сбиться с курса. Ничего особо страшного вам не грозит, это обернется лишь забавным приключением, которое, правда, может оказаться несколько дороговатым.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодня звезды рекомендуют откушать бобовых, желательно — в ассортименте. Хорошо бы еще найти место, где их умеют как следует готовить, ибо грамотно сваренный гороховый суп с копченостями, или, скажем чечевичная похлебка — еда, поистине, божественная, хотя некоторые и считают ее недостаточно изысканной, а уж о лобио и говорить нечего.

Бизнес-гороскоп для Львов

Благими намерениями вымощена дорога в ад. Помните об этом, когда сегодня вам захочется сделать что-то по своей личной инициативе без обсуждения этого вопроса с начальством. Никакой самостоятельности проявлять не следует, иначе потом не оберётесь проблем, которые нелегко будет решить.

Любовный гороскоп для Львов

Не стесняйтесь сказать вашему любимому человеку о том, что вам в нем что-то не нравится. Мириться с какими-то его недостатками на протяжении долгого времени вам будет сложновато — может, их все-таки можно минимизировать? Сегодняшний день вполне подходит для обсуждения подобных вопросов.

Гороскоп здоровья для Львов

Держите ноги в тепле, а голову в холоде — это еще великий полководец Суворов рекомендовал. Не пейте холодных напитков, отдайте предпочтение чаю, а если хотите отведать что-то более оригинальное, то глинтвейну.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Сегодняшний день — исключительно благоприятное время для приема гостей. А гостей у нас принято кормить, ничего с этой древней и красивой традицией не поделаешь. Потому стоит найти время, чтобы как следует поразмыслить над тем, чем именно вы предпочли бы угощать их и, заодно, себя, поскольку рекомендации звезд на сегодня ограничены намеком на молочные продукты. Вероятно, наилучшим решением будет сырный стол — и стильно, и вкусно, и в тему.

Общий гороскоп для Дев

Ваш день сегодня должен быть окрашен в позитивные тона. Может разыграться воображение, так что, если вы — человек творческий, позаботьтесь, чтобы было на чем запечатлеть внезапно осенившую вас идею.

Гороскоп здоровья для Дев

Ваш организм жаждет витаминов. Прислушайтесь к его требованиям, накормите его чем-нибудь витаминизированным. Желательно, по возможности, не в таблетках, а в натуральном виде.

Бизнес-гороскоп для Дев

Если вы сейчас же не соберетесь и не начнете решать насущные проблемы, то они с каждым новым днем будут увеличиваться, как снежный ком, так что в ваших же интересах не дать делам завалить себя лавиной. Действуйте оперативнее, так вы всё сможете успеть.

Любовный гороскоп для Дев

В этот день ваш любимый человек не будет соответствовать вашим представлениям о том, каким он должен быть в идеале, поэтому множество придирок с вашей стороны неизбежно. Но, в конце концов, он не виноват, что так получилось и что вы придумали для себя недосягаемый идеал.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Весов

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня придумайте для вас с вашим любимым человеком какое-нибудь действительно интересное занятие. Пусть оно увлечет вас настолько, что вы забудете как о ваших общих проблемах, так и о частных неприятностях каждого из вас. Спрячьтесь за его ширмой ото всех проблем...

Кулинарный гороскоп для Весов

Не ленитесь, приготовьте что-нибудь эдакое самостоятельно. Сегодня у вас должно получиться. Причем очень и очень неплохо. Можете даже рискнуть и пригласить на ужин какое-нибудь симпатичное лицо противоположного пола. Не исключено, что ваша стряпня пробудит в нем бешеную страсть. Особенно, если вы позаботитесь о наличии в составе блюде пары тройки афродизиаков. Креветки подойдут или черепашье мясо.

Общий гороскоп для Весов

Сегодня все силы стоит отдать новым начинаниям, старые дела пусть завершают другие. Не стоит особенно опасаться оставить что-то недоделанным, работа не волк — в лес не убежит.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день Весам следует быть особенно внимательными к правилам гигиены. Не стоит думать, что быстро поднятое упавшим не считается — так ли нужен вам риск подхватить кишечное расстройство?

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня неожиданная встреча может значительно повлиять на дальнейшее течение вашей карьеры. Если вы правильно себя поведете и сделаете необходимые выводы из случившегося, подъем в гору начиная с завтрашнего дня может оказаться занятием не очень трудным, но очень увлекательным.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам жизненно необходимо почувствовать себя совершенством. Приведите себя в порядок хотя бы внешне — красоту внутреннего мира за сутки не обеспечишь, хотя попробовать, безусловно, стоит. Труды ваши даром не пропадут — вас заметят и оценят.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня помимо решения разного рода деловых вопросов, вам стоит обратить особое внимание на проблемы близких или просто знакомых вам людей. Не проходите мимо чужой беды, проявите сочувствие и окажите поддержку, любую, которая будет вам по силам. А вам по силам будет многое.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодняшний день неплохо подходит для изготовления сложных по рецептуре и трудоемких по исполнению блюд. Но не стоит экспериментировать с ингредиентами,

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче у Скорпионов возможны отеки ног, поэтому постарайтесь не употреблять слишком много жидкости, а если вы запланировали на сегодня дальнюю поездку, позаботьтесь о правильной и удобной обуви.

Общий гороскоп для Скорпионов

Человек по определению животное стадное, посему законам толпы должен следовать. Если же вы не желаете мириться с подобным положением — не извольте жаловаться, но вас потреплют.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Стрелецов

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам лучше бы вообще не есть, но уж если вы ничего не можете с собой поделать и организм требует ежедневной дани в виде вкусного и сытного обеда, отдайте предпочтение рыбным блюдам, выбирая морскую рыбу. Но не ешьте моллюсков и постарайтесь обойтись без гарнира, лучше запейте еду как следует. Можно — вином, но лучше зеленым чаем. Или соком — произвольным.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Посвятите вашему любимому человеку стихотворение, песню, рассказ или хотя бы мытье посуды после ухода гостей. Последнее, кстати, будет не так романтично, зато куда более действенно в плане доказательства вашей преданной любви. Вот увидите, ваши старания оценят по достоинству!

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня звезды не рекомендуют вам гнать коней и торопить события. Пусть все мирно течет своим чередом по давно пробитому руслу. Ваша функция — лишь немного корректировать это движение: лопатой, а не динамитом. Это будет оптимальной поведенческой тактикой.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам может выпасть роль общественного обличителя. Неважно, будут вас слушать, или нет — вы будете правы, а это главное.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

У Стрельцов может повыситься кислотность желудка, поэтому следует быть особенно придирчивыми в выборе продуктов, чтобы не возникло неприятностей. Постарайтесь не навредить себе слишком сильно.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Решение занимающей вас проблемы так и пытается ускользнуть из ваших рук. Вам нужно срочно поговорить об этом, причем с правильным человеком, в противном случае оно все-таки сбежит.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день организм Козерогов может испытывать нехватку в целом комплексе витаминов и элементов, например, в кальции, цинке и фторе. Поэтому постарайтесь спланировать свое питание на этот день особенно тщательно.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Нынче еда сама по себе может показаться вам слишком пресной. И дело не в недостатке соли или специй — даже будь выбранная на этот день кухня корейской, венгерской или мексиканской — это ничего не изменит. Ваша трапеза должна сопровождаться неким представлением. Ищите ресторан с живой музыкой, кордебалетом или, быть может — стриптизом. Ну, или кушайте перед телевизором.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Отсутствие рабочего настроения и сильная депрессия — вот ваши верные спутники на этот непростой день. Однако если первый аспект в силу того, что день выходной, вам будет мешать не очень сильно, то вот со вторым могут возникнуть весьма серьезные проблемы. В ваших силах с ними справиться.

Любовный гороскоп для Козерогов

Вы сегодня будете источником безумнейших идей. Ваши варианты решения проблем с любимым человеком или других, не относящихся к вашей личной жизни, будут настолько оригинальными, что вашим близким иногда будет даже становиться страшно. Впрочем, он вполне может посмотреть на вас — и стать таким же...

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день существенно повышается вероятность набрать лишний вес. Постарайтесь контролировать свой аппетит и не переедать. Не забывайте, что различные мучные продукты вам сейчас противопоказаны.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам не стоит зарекаться и считать, что теперь-то дело в шляпе. В вашей личной жизни вас ждет еще много всего непонятного, неизведанного, удивительного и не всегда приятного. Постарайтесь на всякий случай быть готовым к любым неожиданностям, которые подкинет вам судьба.

Общий гороскоп для Водолеев

Все, что сегодня будет происходить, следует внимательно рассмотреть и тщательно осмыслить, ибо это будет иметь немаловажное значение в самое ближайшее время.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Не каждый день обязан быть удачен, так что особенно расстраиваться по поводу этого не следует. Подождите какое-то время, сейчас вам вряд ли удастся что-то сделать: найдутся тысячи причин и мелких проблем, чтобы помешать вам осуществить задуманное.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Нынче вас могут одолевать кулинарные фантазии одна другой смелее. Выбирайте ту, что будет не слишком разорительна для вашего кармана, и вперед — воплощайте!

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 28 июня 2020 года для Рыб

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вас ожидает столь напряженный день, что не только перекурить — вздохнуть будет некогда. Будьте осторожны с новыми людьми, которых вы встретите нынче — они могут стать источником неприятностей.

Любовный гороскоп для Рыб

Ваш любимый человек очень хочет сделать вам сюрприз, а вы ему всячески в этом препятствуете, иногда сами того не желая. Впрочем, ваши коварные планы не реализуются, и сюрприз будет сделан и доставлен в срок и по адресу. Хочется верить, что исключительно приятный.

Кулинарный гороскоп для Рыб

Ничего из того, что вы будете кушать сегодня, не должно оказаться на вашем столе назавтра. Чего точно не стоит делать — так это готовить впрок. По хорошему, вам вообще нынче не стоит ничего кушать дома, а также и там, где вы имеете обыкновение принимать пищу вне его. Ну что ж — возможно, вы сможете обнаружить небезынтересное местечко с едой, до сих пор остававшееся вне поля вашего зрения.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня звезды не рекомендуют Рыбам пить алкоголь в каких бы то ни было количествах, поскольку он крайне негативно скажется на вашем здоровье. Разве что кефир станет приятным исключением из этого печального правила. Вопрос, сколько для достижения нирваны нужно выпить кефира...

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня не бойтесь защищать себя и свои права, ни в коем образе не показывайте своих расстроенных чувств или обиды, это только сыграет против вас. Представьте, что вы закованы в самую настоящую броню и вас ничто не может задеть и уж тем более пробить вашу защиту.