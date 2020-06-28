Количество больных коронавирусом в Украине cнова возросло - официальные данные на 28 июня

Количество больных коронавирусом в Украине снова возросло — в воскресенье, 28 июня, зафиксировано 917 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 42982 человек, из них 1129 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 18934 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 28 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Количество больных коронавирусом в мире уже превысило 10 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 176 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 43581 и 35887 новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Россия — в этой стране число заболевших превышает 627 тысяч. На сегодняшний день 4,121 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 500 тысяч людей, вылечились – 5,464 млн пациентов.

Напомним, в Украине с 22 июня действует жесткий адаптивный карантин. Ограничения вводятся регионально по оценкам эпидемической ситуации в областях. Такие правила будут действовать до 31 июля, о чем говорится в постановлении Кабмина от 17 июня. Жесткий карантин в регионах вводится, если: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%, среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели, коэффициент выявления случаев коронавируса более 11% и показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%. На данный момент к ослаблению карантинных мероприятий готовы 10 областей страны и Киев, еще в 16 областях продолжают действовать ограничения.

Местные власти могут запретить: проводить спортивные, культурные, религиозные и другие массовые мероприятия; деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению; работу метрополитена; перевозку пассажиров во всех видах сообщений; работу учреждений дошкольного образования и культурных учреждений; деятельность фитнес-центров и спортзалов.

Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи — подготовлено 11576 коек, которые могут принимать больных коронавирусной инфекцией. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается. Показатель смертности от коронавируса в Украине составляет 2,6%, что значительно ниже, чем в других странах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в 13 областях Украине хотят усилить карантин из-за превышения ряда критериев распространения коронавируса.