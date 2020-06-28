Уже с 1 сентября - Зеленский сообщил украинцам отличные новости

Украинский глава Владимир Зеленский поручил правительству поднять минимальную зарплату в Украине. Кабмин проработал этот вопрос и уже установил график повышения минималки уже с 2020 года. Власти обещают с 1 сентября поднять минимальную зарплату до 5 тысяч гривен, а уже с января 2021 года установить ее на уровне 6 тысяч гривен. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

"Украинцы заслуживают достойную зарплату. Знаю, это нелегко — взять и повысить. Однако мы и не искали легких решений, когда пришли к власти", — анонсировал Зеленский повышение зарплат в Украине.

Премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко рассчитали, что повысить минимальную зарплату в Украине возможно уже с 1 сентября. По предварительному графику, повышение будет проходить в три этапа — с 1 сентября этого года минималку повысят до 5 тысяч гривен, с 1 января 2021 года — до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года — до 6,5 тысяч гривен.

"Выглядит вполне реалистично. Рад, что это возможно реализовать за год. Благосостояние украинцев — главный показатель нашей эффективности", — прокомментировал Зеленский план правительства.

Напомним, с 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине составляет 4723 гривны, но в среднем украинцы получают выше 10 тысяч гривен в месяц. Правда, из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавирусА, в последние месяцы доходы граждан Украины существенно снизились — в апреле этого года средний уровень зарплаты в Украине составлял 10 430 гривен, хотя за месяц до того этот показатель достигал 11 446 гривен.

Важно отметить, что с 1 сентября украинские власти обещают повысить зарплаты и медикам. Всем врачам независимо от должности повысят оклады на 75%, среднему медицинскому персоналу — в размере 50% минимальной зарплаты (в денежном эквиваленте это примерно 2 360 гривен), младшим медицинским сестрам — в размере 25% (ориентировочно 1 180 гривен). На это будет выделено дополнительных 8 млрд гривен в бюджете страны.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Минсоцполитики анонсировали повышение зарплаты в Украине уже в 2020 году.