Существует вероятность - в СНБО призвали украинцев готовиться

Вопрос перехода украинских школ на дистационное обучение в новом учебном году остается открытым. В МОН Украины уверяют, что пока не намерены переводить образовательные учреждения на новый формат обучения, но в СНБО допускают, что это с большой вероятностью может случиться. Секретарь СНБО Алексей Данилов призвал уже сегодня готовиться к тому, что обучение в школах придется продолжить онлайн. Об этом он заявил на совещании под руководством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

"Существует вероятность того, что осенью большинстве украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должен быть подготовлены соответствующие технические возможности", — предупредил Данилов.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последний месяц ситуация в стране значительно ухудшилась: если на конец мая фиксировалось 300-400 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом в сутки, то сейчас — 900-1000, при этом втрое возросло количество тех, кто нуждается в госпитализации. По мнению чиновника, причина рекордного роста числа заболевших в Украине — пренебрежение карантином.

Важно отметить, что ранее исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий уверяла, что Министерство образования и науки Украины пока не намерено переводить школы на дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года. Она также обратила внимание на то, что это решение будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в стране. Она уточнила, что до конца июня совместно с Минздравом готовятся дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября. Что важно понимать, заявление министра прозвучало после того, как украинцы настойчиво стали требовать у президента страны Владимира Зеленского запретить дистанционное образование во всех учебных заведениях.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинцы обратились к Зеленскому с неотложным требованием запретить дистанционное обучение во всех учебных заведениях страны. Данная петиция уже собрала 25 тыс голосов, поэтому команда украинского лидера должна ее рассмотреть в ближайшее время.