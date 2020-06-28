Боевики "ДНР" приняли очередное шокирующее решение против украинцев на Донбассе

Боевики так называемой "ДНР" устроили новый террор украинцам, проживающим на Донбассе. Они категорически запретили выезжать и въезжать местным жителям оккупированной Донецкой области с подконтрольной Украине территорию, заблокировав единственный работающий КПВВ "Еленовка", который оккупанты открыли 22 июня. Соответствующий указ подписал главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин. Причины данного решения пока не разглашаются. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на подконтрольные боевикам ресурсы.

Согласно указу Пушилина, въезд и выезд через КПВВ "Еленовка" приостановлен с 00:00 часов 28 июня 2020 года на неопределенный срок. Там вводится "режим повышенной готовности". Представитель боевиков уточнил, что запрет на въезд и выезд будет действовать "до нормализации ситуации с пандемией в Украине".

Важно напомнить, что 22 июня боевики "ДНР" открыли пункт пропуска в Еленовке, а украинские власти в свою очередь КПВВ в Новотроицком. При этом уже с 10 июня работал в ОРДО со стороны подконтрольной Украине территории работал КПВВ "Марьинка", но боевики заблокировали его со своей стороны. Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обеспокоено ситуацией, сложившейся в Донецкой области, где боевики лишили граждан возможности попасть на подконтрольную правительству Украины территорию даже для получения медицинской помощи.

В так называемой "ЛНР" ситуация с пропуском людей на КПВВ лучше, но не намного. Через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники беспрепятственно пропускают людей на оккупированную территорию и в обратном направлении, а боевики — только по спискам. Эти списки составляют на территории временно оккупированной Луганщины — чтобы попасть в эти списки, людям приходится звонить в так называемое "МИД "ЛНР", указывать свою фамилию, имя, отчество, дату рождения и цель пересечения линии разграничения. Уже зафиксировано несколько случаев, когда боевики не пропускали людей из-за отсутствия в списках, которые используют оккупаты для верификации.

Напомним, пересечение через КПВВ "Станица Луганская" осуществляется в реверсном режиме: с 7.00 д 13.00 происходит пропуск граждан с временно оккупированной территории, с 13.00 до 18.00 — в направлении временно оккупированной территории. Режим работы КПВВ "Марьинка" — с 11:00 до 14:00.

Приоритет в пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут для прохождения ВНО. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными COVID-19 .