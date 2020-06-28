Может быть все проще - Зеленский экстренно обратился ко всем украинцам

В воскресенье, 28 июня, в День Конституции Украины президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к каждому украинцу. Он призвал всех задуматься, что означает Конституция, и честно ответить для себя на ряд важных вопросов. Украинский лидер напомнил жителям страны, что не важно, что написано в главном законе страны, а важно то, чтобы люди уважали права каждого, и дали себе обещание, что будущему поколению передадут новую Украину, в которой не будет агрессии и ненависти, а будет только взаимное уважение, свобода и равенство. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

"А что для тебя Конституция? Просто книга, которую читал так давно, что уже и не помню? Права, которыми хочу пользоваться, и обязанности, которые предпочел бы не выполнять? То, что постоянно хотят изменить политики? Или прочный правовой фундамент, на котором держится государство? А может быть, все проще? Возможно, наша Конституция – это источник ответов? Ответов, в которых порой нуждается каждый из нас. Правильно ли мы живем? Как страна и как общество. Достаточно ли делаем для того, чтобы носить звание ответственного гражданина?", — говорится в обращении президента.

Зеленский подчеркнул, что каждый гражданин страны обязан беречь Украину, уважать права друг друга и закон, а не соревноваться в сообразительности, как можно его обойти. Кроме того, он пристыдил украинцев за нарушение карантина, за вырубку леса, поджог сухой травы.

"Давайте помнить об этом каждый раз, когда мы заходим в метро без маски, включаем ночью музыку, поджигаем траву, рубим собственный лес или едем в перегруженной фуре. А особенно – помнить в моменты, когда готовы разорвать, виртуально или реально, любого, кто имеет мнение, отличное от твоего. С уважения к Конституции начинается гражданское общество. С уважения к правам каждого начинается страна, которую уважает каждый. Давайте быть гражданами каждый день, а не только 28 июня. Давайте беречь себя! Давайте беречь людей, которые нас окружают! Давайте беречь Украину!", — призвал Зеленский украинцев.

Напомним, нынешнюю Конституцию Украины приняли 28 июня 1996 года в 9:18 после 24 часов непрерывной работы 315 голосами депутатов Верховной Рады. Процесс подготовки Конституции Украины длился шесть лет, начиная с 1990 года. Изначально законопроект разработали депутаты в начале 1992 года, когда президентом Украины был Леонид Кравчук. Но документ тогда так и не был принят из-за противостояний Кравчука с депутатами Верховной Рады. Спустя три года, в 1995 году, когда президентом Украины стал Леонид Кучма, была принята так называемая "временная" Конституция. Но депутаты продолжали работу над Основным законом страны. Самый активный период работы над документом занял три месяца — комиссия по его созданию работала ежедневно без выходных с 9 утра до 10 вечера. При подготовке ко второму чтению в закон было внесено около шести тысяч поправок.

Согласно принятой Конституции, Украина является суверенным и независимым, социальным и правовым государством с целостной и неприкасаемой территорией в рамках существующих границ. Человек, его здоровье и жизнь, достоинство и честь, неприкасаемость и безопасность в статьях Основного закона прописаны как наивысшая социальная ценность государства. Этот документ имеет наивысшую юридическую силу, поэтому все остальные законы страны принимаются исключительно на его основе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Зеленского заявили, что в Украине нет государства, а есть только чиновники со своими руководителями.