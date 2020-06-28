Десна - Динамо: полное видео матча украинской Премьер-лиги

В воскресенье, 28 июня, в Чернигове на стадионе Юрия Гагарина состоится матч 28-го тура украинской Премьер-лиги. На футбольном поле встретятся команды "Десна" и "Динамо", которым в очном поединке придется выяснить, кто больше достоин места в следующей Лиге чемпионов. Посмотреть матч можно "Десна" — "Динамо" можно на ONLINE.UA. Полное видео игры транслирует FootballHub.

Известно, что в стартовом составе "Десны" сегодня играют: Паст — Конопля, Ермаков, Гитченко, Мостовой — Фаворов, Огиря — Калитвинцев, Арвеладзе, Картушов — Филиппов. В команде "Динамо" на поле выйдут: Бущан — Кендзера, Кадири, Шабанов, Пиварич — Андриевский, Шепелев — Цыганков, Буяльский, Вербич — Русин.

Напомним, это четвертый и заключительный поединок в текущем сезоне между "Десной" и "Динамо". В сентябре 2019 года "Десна" на выезде обыграла киевлян — 2:1. Через три месяца динамовцы взяли реванш — 1:0. А последний матч, который состоялся перед самым уходом на карантин, завершился боевой ничьей — 1:1.

Матч "Десна" — "Динамо" начнется в 19:00 по киевскому времени.

Десна – Динамо — онлайн-трансляция матча УПЛ (полное видео):

Важно отметить, что "Десна" сейчас занимает четвертое место с отставанием в четыре очка от третьей в таблице "Зари". Клуб потерпел два поражения в предыдущих семи матчах при четырех победах. "Динамо" находится на второй строчке с отрывом в два балла от Зари. Клуб выиграл четыре предыдущих поединка кряду во всех турнирах. Для обеих команд в сегодняшнем матче важна только победа. Если "Десна" проигрывает, то вылетает из гонки за второе, а может быть и за третье место. В случае победы "Динамо", то команда сократит отрыв от "Зари" на пять очков.

По прогнозу от авторитетной букмекерской конторы William Hill, "Динамо" является фаворитом матча — коэффициент на победу равен 1,61, то, что выиграет "Десна", оценивается в 4,80, ничья — в 4,20.

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