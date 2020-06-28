Мы требуем - Порошенко обратился к Зеленскому с неожиданным предложением

Бывший президент Украины Петр Порошенко 28 июня в День Конституции обратился к действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Он потребовал, чтобы власть неуклонно придерживалась Основного закона, особенно в части прав и свобод, движения Украины в ЕС и НАТО. Также Порошенко неожиданно предложил перенести День Конституции Украины на 5 апреля, так как в этот день в 1917 году гетманом Пилипом Орликом были подписаны Пакты и Конституции прав и вольностей Войска Запорожского, символы казацкой государственности и демократии, которые стали одними из первых в Европе правовых актов, который закладывал основы республиканской формы правления. С таким обращением к Зеленскому Порошенко обратился в видео, опубликованном на его странице в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Украина — европейская страна с давними демократическими традициями. Мы должны гордиться тем, что одна из первых конституций в мире — это Договора и Постановление прав и вольностей Войска Запорожского, которые Филипп Орлик подписал 310 лет назад. Возможно, пришло время перенести День Конституции на 5 апреля? Наши соседи поляки празднуют свой День конституции 3 мая — в честь конституции Речи Посполитой, принятой в 1791 году. У нас не меньше оснований гордиться глубиной и давностью наших демократических традиций. И мы требуем от власти неуклонно придерживаться Основного закона, особенно в части прав и свобод, движения Украины в ЕС и НАТО. Поздравляю всех украинцев с Днем Конституции! Слава Украине!" — заявил Порошенко.

Бывший украинский глава напомнил, что закрепив в Конституции Украины курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию, законодатели создали предохранитель от возможного геополитического разворота государства. Порошенко подчеркнул, что любая власть теперь обязана обеспечивать соблюдение стратегического курса, а перед проевропейской части общества стоит задача — не дать пренебречь этими положениями Конституции.

"Общая задача проевропейской части украинского общества – не допустить омертвения соответствующих статей Конституции, выполнять их и обеспечить реальное движение Украины в Евросоюз и НАТО. Большинство украинских граждан поддерживают членство Украины в этих двух крупнейших международных союзах. Там – надежные гарантии безопасности, благосостояния, мира и государственной независимости Украины", — добавил Порошенко.

Напомним, нынешнюю Конституцию Украины приняли 28 июня 1996 года в 9:18 после 24 часов непрерывной работы 315 голосами депутатов Верховной Рады. Процесс подготовки Конституции Украины длился шесть лет, начиная с 1990 года. Изначально законопроект разработали депутаты в начале 1992 года, когда президентом Украины был Леонид Кравчук. Но документ тогда так и не был принят из-за противостояний Кравчука с депутатами Верховной Рады. Спустя три года, в 1995 году, когда президентом Украины стал Леонид Кучма, была принята так называемая "временная" Конституция. Но депутаты продолжали работу над Основным законом страны. Самый активный период работы над документом занял три месяца — комиссия по его созданию работала ежедневно без выходных с 9 утра до 10 вечера. При подготовке ко второму чтению в закон было внесено около шести тысяч поправок.

Согласно принятой Конституции, Украина является суверенным и независимым, социальным и правовым государством с целостной и неприкасаемой территорией в рамках существующих границ. Человек, его здоровье и жизнь, достоинство и честь, неприкасаемость и безопасность в статьях Основного закона прописаны как наивысшая социальная ценность государства. Этот документ имеет наивысшую юридическую силу, поэтому все остальные законы страны принимаются исключительно на его основе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский экстренно обратился к украинцам в День Конституции. Он призвал всех задуматься, что означает Конституция, и честно ответить для себя на ряд важных вопросов. Украинский лидер напомнил жителям страны, что не важно, что написано в главном законе страны, а важно то, чтобы люди уважали права каждого, и дали себе обещание, что будущему поколению передадут новую Украину, в которой не будет агрессии и ненависти, а будет только взаимное уважение, свобода и равенство.