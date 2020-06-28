Россия пошла на новый захват - еще одна страна обратилась к миру за помощью

Россия продолжает свои безжалостные войны по всему миру. Кроме вооруженной агрессии против Украины, Кремль ведет войну в Сирии, а также в Ливии. Российские наемники воюют на стороне ливийского генерала Халифы Хафтара, который уже длительное время пытается взять Ливию под свой контроль. Недавно стало известно, что российские боевики, в часности из ЧВК "Вагнер", захватили крупнейшее нефтяное месторождение страны "Эш-Шарара". Министр внутренних дел международно признанного правительства национального единства Ливии Фетх Башага срочно обратился ко всему миру за помощью, так как действия российских наемников несут угрозу не только национальной безопасности Ливии, а и несет ущерб интересам американских и европейских нефтяных компаний. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Правительство Ливии не позволит российским наемникам контролировать нефтяные объекты страны и выдворит этих людей из военных баз страны", — заявио Башага.

Он настоятельно требует, чтобы ЕС ввел санкции против российской частной военной компании "Вагнер", которая захватывает нефтяные месторождения в стране, а также включил ее в список организаций-спонсоров терроризма "за совершение преступлений против человечности".

Напомним, о присутствии на месторождении российских наемников сообщила 26 июня ливийская "Национальная нефтяная корпорация (NOC). Глава NOC Мустафа Саналла заявил, что "полностью отвергает попытки иностранных государств воспрепятствовать возобновлению добычи нефти", поскольку "ливийская нефть принадлежит народу Ливии".

В команде президента России Владимира Путина отвергают все обвинения в адрес РФ. По словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова, все эти данные — якобы подтасованы.

При этом журналисты ранее даже публиковали видеодоказательства присутствия российских наемников в Ливии, которые демонстрируют их зверства. Ролик демонстрирует эпизод сирийской войны 2017 года. Российские наемники из ЧВК "Вагнер" убили сирийца, предварительно пытав его. Жителю САР разбили конечности кувалдой, отрезали голову, а затем труп подвесили и подожгли. Часть "казни" сопровождалась включенной музыкой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ООН впервые обнародовали отчет относительно российского военного присутствия в зоне ливийской войны.