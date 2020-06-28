Венгрия сделала новый скандальный выпад против Украины — власти решили присоединиться к газопроводу "Турецкий поток", по которому осуществляются поставки российского газа. Таким образом официальный Будапешт решил подыграть команде российского президента Владимира Путина, которая хочет поставлять газ из России в Европу в обход Украины, что повлечет большие потери для нашей страны. Соответствующее решение уже принял оператор ГТС Венгрии (FGSZ), согласно которому будет проинвестировано строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 млрд кубометров в год. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт компании.

"FGSZ Ltd. уведомляет участников рынка о том, что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении от 19 июня 2020 года утвердил положение по 10-летнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода мощностью шесть миллиардов кубометров в год", — говорится в пресс-релизе компании.

Как следует из сообщения FGSZ, новую ветку "Турецкого потока" планируется ввести в строй до 1 октября 2021 года.

Напомним, после запуска первой нитки "Турецкого потока", Украина фактически полностью потеряла транзит газа из РФ в Турцию и Южную Европу, после введения в работу второй ветки может остаться без части транзита в Венгрию и Сербию. если не удастся заблокировать строительство "Северного потока-2 ", то к 2025 году Украина полностью потеряет транзит газа, а это приведет к потере 2,5-3 млрд долларов в год.

Следует отметить, что Украина транзитировала российский газ в страны Евросоюза последние 10 лет. Сейчас подписан новый контракт на следующие 5 лет. Впрочем, мощности этих договоренностей меньшие по сравнению с прошлым, но в условиях, когда российская сторона оттягивала согласования, Киев назвал это буквально победой.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Венгрия поставила громкий ультиматум Украине. Официальный Будапешт шантажирует Киев заседанием Украина-НАТО, которое Венгрия блокирует уже долгое время. В Венгрии требуют решить проблемы, связанные с образованием и правами венгерского меньшинства.