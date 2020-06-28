Глава Минздрава пошел на радикальные меры из-за ситуации в Украине - что он решил

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов жестко отреагировал на серьезное обострение ситуации с пандемией коронавируса в Украине — он решил обратиться к контролирующим органам с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантина, так как только таким образом можно остановить распространение инфекции. Министр подчеркнул, что в Европе намного раньше, чем в Украине, отменили многие карантинные ограничения, но там нет новых вспышек заболевания, так как европейцы строго соблюдают установленные правила относительно ношения масок и социальной дистанции. Степанов уверен, что если украинцы будут соблюдать эти простые правила, то не будет такого роста случаев коронавирусной болезни, как сейчас. Об этом он заявил на брифинге 28 июня, передает ONLINE.UA.

"В большинстве европейских стран, кроме аналогичного введенного в Украине смягчения карантина, осуществляется строгое соблюдение установленных эпидемиологических правил — именно поэтому в Европе количество новых больных снизилась. В Украине же из-за несоблюдения и пренебрежения карантинных правил безопасности количество больных COVID-19 резко повысилась и составляет пиковых значений именно после введения адаптивного карантина. Минздрав обратился в контролирующие органы с просьбой об усилении контроля за соблюдением эпидемиологических правил безопасности", — предупредил Степанов украинцев.

Министр подчеркнул, что только за прошедшие сутки в Украине были госпитализированы 237 человек с коронавирусом — это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Такой рост числа пациентов с коронавирусной болезнью, нуждающихся в госпитализации, приведет к перезагруженности больниц, что будет иметь смертельное значение для населения. По последним данным, больше всего новых заражений коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также на Закарпатье. В этих, и еще десяти областях Украины могут усилить карантин, а именно снова запретить работу общественного транспорта, спортивных и дошкольных учреждений.

Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи — подготовлено 11576 коек, которые могут принимать больных коронавирусной инфекцией. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается.