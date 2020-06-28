Может только Зеленский - оккупанты Крыма бьют тревогу из-за критической проблемы

Ситуация с водой в оккупированном Крыму более чем критическая и оккупанты признают всю серьезность проблемы. Но они, по указу Кремля, подвергая угрозе население, не намерены обращаться за помощью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, у которого есть возможность возобновить подачу воды на украинский полуостров. Назначенный командой российского президента Владимира Путина "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что не собирается просить Зеленского помочь в решении проблемы, уверив, что для обеспечения водой Симферополя, где сейчас сложилась наиболее сложная ситуация, уже сооружены две нитки водоводов и запущено водоснабжение из артезианских скважин в Бахчисарайском районе. Об этом Аксенов заявил в эфире российского федерального канала, передает ONLINE.UA.

"Кроме Зеленского, никто в Украине такого решения принять не может, все остальное – это разговоры ни о чем… Только у Зеленского юридически есть возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в Крым. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них", — заявил Аксенов.

Важно отметить, что остаток воды во всех водохранилищах естественного стока в оккупированном Крыму на начало июня составляло 85 млн куб. м, что в 2,3 раза меньше, чем в 2019 году. До аннексии Россией Крыма по Северо-Крымскому каналу на полуостров подавалось свыше 1 млрд кубометров воды в год, из которых 150 млн кубометров шли на бытовые нужды, 700 млн кубометров уходили на полив. Сегодня оккупанты на полив подают только 20 млн кубометров. Возникли проблемы и с бытовыми нуждами и обеспечением населения питьевой водой.

Следует отметить, что проблемы с водой в Крыму длятся уже шесть лет — они начались после того, как Россия оккупировала украинский полуостров, в связи с чем Киев перекрыл воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. В Украине регулярно напоминают Путину, что Киев абсолютно готов возобновить поставки, когда РФ наконец уберется с украинской территории — сегодня же ответственность за проблемы с водой в Крыму несет исключительно Кремль.

Тем временем оккупанты бьют тревогу и признают, что пресной воды в Крыму осталось на несколько месяцев. Они предупреждают местных жителей, что скоро вода будет подаваться с жесткими перебоями.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что из-за ситуации с водой в оккупированном Крыму Путин может пойти на новое вооруженное вторжение в Украину. Такое предупреждение сделал генерал США.