Украина изменила правила пересечения границы - как теперь будут пропускать людей

Украинские власти упростили правила пересечения границы. Согласно постановлению Кабмина от 25 июня, при пересечении государственной границы, а также линии разграничения на Донбассе и в Крыму, люди будут освобождаться от обязательной самоизоляции и обсервации, если пройдут тест на коронавирусную болезнь методом ПЦР и он покажет негативный результат. О новых изменениях в правилах пересечения границы Украины сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает ONLINE.UA.

Пограничники уточнили, что не подлежат также самоизоляции сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, участники ВНО и вступительных экзаменов, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом. При этом иностранцам и лицам без гражданства, у которых отсутствует полис страхования, будет отказано в пересечении государственной границы. Это правило не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и лиц, признанных беженцами, или теми, которые нуждаются в дополнительной защите.

Важно отметить, что полис (свидетельство, сертификат) страхования для пересечения границы Украины должен быть выдан страховой компанией, зарегистрированной на украинской территории, или иностранной страховой компанией, которая имеет представительство на территории Украины или договорные отношения со страховой компанией — партнером на территории Украины (ассистанс). Полис должен покрывать расходы, связанные с лечением COVID-19 , обсервацией, и действовать на срок пребывания в Украине.

Напомним, на сегодняшний день через КПВВ на Донбассе и в Крыму пропускают граждан только при условии согласия въезжающим лицом пройти обязательную 14-дневной самоизоляцию с использованием единого электронного сервиса "Действуй дома". Сейчас на границе с ОРДЛО работают три пункта пропуска — "Станица Луганская", "Марьинка" и "Новотроицкое". Пересечение через КПВВ "Станица Луганская" осуществляется в реверсном режиме: с 7.00 д 13.00 происходит пропуск граждан с временно оккупированной территории, с 13.00 до 18.00 — в направлении временно оккупированной территории. Режим работы КПВВ "Марьинка" — с 11:00 до 14:00.

Приоритет в пересечении КПВВ на время адаптивного карантина предоставляется гражданам, следующих из причин социально-гуманитарного характера при наличии подтверждающих документов, и лицам, которые едут для прохождения ВНО. В то же время, граждане, пересекающие КПВВ с временно оккупированной территории Украины, проходят бесконтактный скрининг температуры тела и опросы по контакту с больными COVID-19 .

Ранее ONLINE.UA сообщал, что боевики "ДНР" с 28 июня запретили выезжать и въезжать местным жителям оккупированной Донецкой области с подконтрольной Украине территорию, заблокировав единственный работающий КПВВ "Еленовка", который оккупанты открыли 22 июня.