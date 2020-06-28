Не последние средства - Кабмин дал важное обещание украинцам

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль 28 июня выступил с важным заявлением — он сообщил о выделении 700 млн гривен на ликвидацию катастрофических последствий наводнений в Украине. Глава Кабмина пообещал, что это не последние деньги, которые выделило правительство на помощь людям, которые лишились жилья из-за непогоды. Об этом говорится в отчете премьер-министра, в котором он подвел результаты работы Кабмина за последнюю неделю, сообщает ONLINE.UA.

Глава украинского правительства констатировал, что в результате непогоды на Западной Украине пострадали более 250 населенных пунктов в пяти областях — подтоплено 7500 жилых домов, разрушены дороги и мосты. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область.

"Правительство уже выделило на преодоление последствий непогоды более 700 млн грн. Это поможет провести эвакуацию, оказать пострадавшим помощь и жилье. В наших приоритетах — спасти жизни людей, восстановить инфраструктуру и предотвратить подобные катастрофы в будущем. Поэтому эти выделенные средства далеко не последние", — отметил премьер-министр.

Шмыгаль также добавил, что украинская экономика уверенно выходит из карантина по коронавируса. Чиновник привел данные Госкомстата, которые за май показали рост промышленности, что, по его словам, дает осторожную надежду на начало восстановления отрасли после длительного падения. В мае промышленность, по этим данным, показала рост почти на 3% по сравнению с предыдущим месяцем, в то же время годовое падение замедлилось до 11,7%. По сравнению с апрелем, в мае выросла добывающая и перерабатывающая промышленность.

Отреагировал глава правительства и на серьезную ситуацию с распространением коронавируса в Украине. Он напомнил, что на этой неделе едва ли не каждый день фиксировались антирекорды по количеству заболевших. Шмыгаль подчеркнул, что на фоне роста числа заболевших время растет загруженность коек в больницах, из-за чего в Украине уже разворачивать больницы второй волны для приема заболевших.

"Медики и эпидемиологи называют одну причину: люди перестали соблюдать ограничения, а местные власти не решаются эти ограничения усиливать. Поэтому с 22 июня мы ввели жесткий контроль за соблюдением карантинных правил. Ведь единственный путь сегодня — вместе следовать трем простым условиям: масочный режим, дезинфекция и социальная дистанция. Уважаемые украинцы, прошу вас отнестись к этому сознательно и ответственно", — обратился к украинцам глава Кабмина.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов жестко отреагировал на серьезное обострение ситуации с пандемией коронавируса в Украине — он решил обратиться к контролирующим органам с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантина, так как только таким образом можно остановить распространение инфекции.