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Кто не без греха - в команде Зеленского удивили реакцией на новый громкий скандал

Политика | Читати новину українською
Кто не без греха - в команде Зеленского удивили реакцией на новый громкий скандал Олександр Корнієнко та Давид Арахамія (фото — sluga-narodu.com)

Политическую силу президента Украины Владимира Зеленского потряс новый громкий скандал. На этот раз "героями" стали Александр Корниенко и Давид Арахамия, которые попались на обсуждении своих женщин-коллег в вульгарной форме. Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук удивил реакцией на скандальную ситуацию. Он оправдал нардепов, напомнив, что они уже признали свою ошибку и извенились перед коллегами. Прокомментировал скандал Стефанчук в интервью Радио Свобода, передает ONLINE.UA.

Стефанчук заявил, что не одобряет поступок Корниенко, но считает его очень порядочным человеком, тем более что он нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться. По мнению вице-спикера ВРУ, такая форма, в которой общались Корниенко и Арахамия, допустимы только где-то в бане.

"Я не одобряю этого. Я об этом говорил и Александру (Корниенко – ред). Просто случилось так, что приобрело огласку, скажем так, общение между парнями, которое не допустимо или допустимо где-то в бане, где можно переговорить, пообщаться обо всем. Ну, так случилось. Но для меня важно, что Александр сразу нашел в себе мужество выйти и сразу извиниться. Кто не без греха — пусть бросит камень. Но важно не то, что ты не должен делать ошибок, ты должен делать выводы из своих ошибок. Я очень глубоко убежден, что и Давид, и Александр сделают выводы из своих ошибок", — прокомментировал ситуацию Стефанчук.

Напомним, что члены "Слуга народа" оказались в новом скандале несколько дней назад. Он вощник после того, как появилась видеозапись, на которой глава фракции Давид Арахамия и председатель партии Александр Корниенко обсуждали свою коллегу Ирину Аллахвердиеву, думая, что все микрофоны выключены. В частности, Корниенко назвал ее "рабочей бабой, как корабельная сосна". Позже нардеп извинился перед женщиной за свои высказывания, да и сама Аллахвердиева заявила, что скандальное видео с разговором ее коллег на самом деле «фейк».

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский удивил признанием после скандала в Слуге народа, связанного с высказыванием Третьяковой "о детях низкого качества".

Источник: Радіо Свобода Теги: Украина, скандал, Слуга Народу, Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Давид Арахамія, новости политики
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