Европа открывает границы с 1 июля - куда смогут поехать украинцы

Европа наконец открывает внешние границы, которые были закрыты с марта месяца из-за коронавирусного карантина. Уже составлен предварительный список стран, жителям которых разрешат въезд в страны ЕС, обсуждения по которому продолжаются. По последнием данным, украинцев все же решили внести в число тех, кто может посещать страны Евросоюза. Но пока это не окончательное решение, поэтому не исключено, что Украину исключать из списка, так как ситуация с коронавирусом в нашей стране снова обостряется. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Euronews.

В полный предварительный список стран, гражданам которых будет разрешен въезд в Европу, внесли 54 страны. Среди них есть: Черногория, Сербия, Украина, Албания, Таиланд, Китай, Япония, Австралия, Египет и другие. Из стран бывшего СССР, кроме Украины, в список попали Туркменистан, Грузия, Узбекистан и Казахстан. Пока в список не внесли США, Россию, Катар и Бразилию, так как эти страны являются мировыми лидерами по распространению коронавирусной инфекции.

В Брюсселе отметили, что до сих пор в дипломатических кругах идет спор о критериях, по которым будет разрешен въезд в страны ЕС, поэтому списки еще могут меняться. Их будут составлять на основании рекомендаций Еврокомиссии с учетом статистики по COVID-19 и "принципа взаимности". Еще один аспект, который будет учитываться, — это возможность использования третьей страны для транзита путешественниками других стран, которые не соответствуют критериям.

Напомним, в Украине с 15 июня возобновили международное авиасообщение. На данный момент для украинцев открыты только четыре страны. Без предварительных тестов на коронавирус можно полететь в Турцию, США и Албанию. Открыла границы и Великобритания, но там по прилету украинцы будут обязаны проходить 14-лневнй карантин. С 1 июля будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Черногорией, Грузией и Грецией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Украине запустили онлайн-карту для планирования путешествий, которая позволяет узнать правила въезда в страны Европы.