Еще три страны оказались под угрозой из-за России - раскрыты резонансные данные

Россия поставила под угрозу еще три страны — Финляндию, Норвегию и Швецию, где зафиксировано повышение уровня радиации. Чиновники по ядерной безопасности допускают, что причиной стала неисправность на атомной электростанции, расположенной на западе РФ. В Росэнергоатоме отрицают какие-либо проблемы на Ленинградской и Кольской АЭС. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Independent.

Отмечается, что о росте уровня радиации компетентные органы Финляндии, Норвегии и Швеции сообщали в течение этой недели. Еще 23 июня об этом объявило Управление по радиационной безопасности Швеции, одновременно добавив, что не может указать источник радиоактивного загрязнения. 26 июня Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов заявил, что проанализировал переданые Норвегией данные и установил, что источником радиации является западная Россия. Там расположены две АЭС — около Санкт-Петербурга и Мурманска.

"Состав нуклидов может указывать на повреждение топливного компонента атомной электростанции, но конкретное месторасположение источника определить невозможно из-за ограниченности инструментов измерения", — говорится в сообщении.

Известно, что недалеко от границы с российским Кольским полуостровом выявили йод-131 . Позднее специалисты из Финляндии и Швеции обнаружили цезий-134 , цезий-137 , кобальт-60 и рутений-103 . Уточняется, что выбросы крайне малы и пока не несут опасности для людей и окружающей среды.

В России отрицают причастность к выбору радиации в странах Скандинавии. Российский атомный энергетический оператор Росэнергоатом уверяет, что АЭС на западе России работают в нормальном режиме и никаких случаев, связанных с выбросом радионуклидов за пределы защитных сооружений, не зарегистрировано.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что радиация из России после взрыва ядерной ракеты под Севердвинском достигла Украины.