Раскрыт любопытный секрет крепкого и долгого сна

Долгие годы ученые ведут спор о пользе совместного сна супругов. Одни из них раньше доказывали, что пребывание в одной постели ухудшает качество сна, другие заявляли, что в таком случае больше высыпаются мужчины, а не женщины, при этом третьи уверяли, что спать вместе очень полезно для здоровья, отмечая, что во время сна с любимым человеком в одной постеле вырабатывается гормон окситоцин, который позволяет лучше бороться со стрессом. Эта битва века наконец завершилась и точку в этой противоречивой дискуссии поставили международные исследователи из Германии, Дании и США. Они доказали, что пары, которые спят в одной кровати, лучше высыпаются, а их сон крепче на 10%, чем у людей, которые предпочитают ночной отдых в одиночестве. Результаты своей работы ученые опубликовали в Frontiers in Psychiatry, передает ONLINE.UA.

Для того, чтобы найти ответ на сложный вопрос — как полезнее спать вместе или порознь — эксперты провели исследование, к которому привлекли 12 гетеросексуальных пар. Их на несколько ночей поместили в лаборатории сна, где они были подключены к комплексам полисомнографии. В ходе эксперимента супругов просили ложиться спать вместе, а затем порознь. В результате ученые пришли к весьма любопытным выводам.

Оказывается, у спящих вместе пар была более продолжительной и крепкой так называемая фаза быстрого сна. Эта фаза занимает 20-25% ночного отдыха, во время которой мозг перезагружается, отбрасывает все лишнее из накопленного за день, уходят переживания и стресс. Как раз во время быстрой фазы сна человек как правило видит сны.

"Сон с партнером может на самом деле дать вам дополнительный импульс в отношении вашего психического здоровья, вашей памяти и творческих навыков решения проблем", — отметил сотрудник Центра интегративной психиатрии, доктор Хеннинг Йоханнес Дрюс.

Кроме того, когда люди спят в одной кровати у них синхронизируются циклы сна, что позволяет им засыпать и просыпаться примерно в одно время. При чем особенно сильным этот эффект был у тех пар, которые находились в прочных отношениях.

Эксперты признали, что во время совместного сна у людей действительно увеличивается количество бессознательных движений. Но эти движения не нарушают архитектуру сна, а значит спящие в одной кровати партнеры не мешают друг другу.

Правда, делать вывод о том, что сон с любимым человеков в одной кровате может вылечить расстройств сна и бессонницу, ученые не стали. Они отметили, что никто из участников эксперимента, например, не страдал храпом во сне, да и все респонденты еще до исследования привыкли спать вместе.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что американские эксперты из клиника Майо назвали самую вредную позу для сна. По их утверждению, сон на животе является самой худшей позой для здорового ночного отдыха.