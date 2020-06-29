Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака

Крепкий характер Львов, как правило, строится из кирпичей, которые в него кидали. Львы хотели бы, чтобы Бог дал им ангела-хранителя не с крыльями, а с дубиной. Чтобы в нужный момент — хрясь! — и Лев сразу понял свою ошибку и успел поступить по-другому...

С Тельцами не сложно. Обнял, сказал, что красивая, умная. Если ничего в голову не лезет, спроси "хочешь кушать?" И все, ты — идеальный мужчина. счастье для Тельца — это много путешествовать, вкусно есть и быть рядом с любимым человеком...

Очень хочется сесть и просто поговорить с кем-то по-душам. Говорить всю ночь напролёт. Смотреть вместе на ночное небо, обсуждать что-то, мечтать вместе, вспоминать красивые и забавные моменты из прошлого, многозначительно молчать... Рыбам часто ужасно не хватает именно такого времяпрепровождения. именно женщина-Рыба всерьёз способна задаться вопросом: зачем мне этот мужчина в доме, если все свои проблемы я решаю сама?.. "Вдруг" — это второе имя Рыб! Внезапно загрустили, внезапно засмеялись, внезапно обиделись... — и снова все как обычно... Рыбы, наверное, самый ненавязчивый знак Зодиака, но если им что-то действительно нужно — добьются обязательно

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 29 июня, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Овнов

Бизнес-гороскоп для Овнов

Вы несколько раз проверили все расчеты и убедились в их правильности и точности. Но вас всё равно не покидает чувство, что в них закралась какая-то ошибка? В этот раз вам придется довериться именно вашему шестому чувству, и вы увидите, что ваша интуиция вас не подведет.

Гороскоп здоровья для Овнов

Сегодня вам будет на отлично удаваться все то, что вы задумали сделать, но почему-то давно не решались, в том числе в аспектах, касающихся вашего состояния здоровья. Не забудьте посоветоваться с вашим врачом!

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодняшний день будет богат на приятные любовные ощущения: трепет, радость, страсть, счастье и желание обнять весь мир, ревность, обида, горечь... Вся палитра чувств откроется перед вами, и вы, подобно талантливому художнику, будете отбирать самые подходящие для картины вашей любви.

Кулинарный гороскоп для Овнов

Нынче обслуживающий персонал даже самых приличных и уважаемых заведений ресторанного типа будет по отношению к вам не слишком предупредителен. Если хотите, чтобы вас обслужили наилучшим образом, отправляйтесь обедать в компании представителя иного знака зодиака и отдайте инициативу по общению с официантами ему. А вам он пусть закажет треску по-польски.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодня вы можете стать объектом чьей-то ревности. Постарайтесь не пасть заодно и ее жертвой.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Тельцов

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Не стоит загадывать заранее, чем именно побаловать себя нынче. Это день ознаменуется восхитительной неразберихой во всех ваших делах, смешением планов, случайностями, забавными и немного странными новостями и тому подобными событиями. Есть надо там, где вам захочется (то есть — максимально близко к тому месту, где вы ощутили голод) и то, на что ляжет глаз.

Любовный гороскоп для Тельцов

Хотите вы того или нет, но сегодня вам придётся убедиться, действительно ли с милым рай в шалаше. И действительно ли ваш любимый человек — тот самый милый. Увы, дорогих подарков, да и подарков вообще, преподнести сегодня не получится. Вот и увидите, что ваша половинка больше любит: вас или ваши подарки.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Не торопитесь сегодня давать волю вашим чувствам. Пожалуй, на работе никому не будет интересно, какая тонкая, ранимая и живая у вас душа. Скорее всего, эта тонкость и ранимость будут только лишний раз раздражать ваших коллег, партнеров и начальство. Игра не стоит свеч.

Гороскоп здоровья для Тельцов

В середине дня возможно некоторое ухудшение самочувствия, которое, скорее всего, может быть связано с сильным стрессом и переживаниями. Постарайтесь несмотря ни на что сохранять спокойствие. Ничего, что немножко глаз дергается, и руки дрожат — может, и не заметят.

Общий гороскоп для Тельцов

Постарайтесь сегодня не вмешиваться ни в чьи дела. Не разобравшись в тонкостях дела, вы можете натворить чего-то не того, действуя из лучших побуждений.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Близнецов

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Не стоит не доверять вашим сослуживцам, учитесь работать в команде, тем более, сейчас, когда обстоятельства этого требуют. Сегодня вам будет невыгодно демонстрировать нежелание впрягаться в общую телегу.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Нынче вам рекомендованы умеренные нагрузки. Для подвигов на ниве физического труда день однозначно не лучший, так что придется трудиться интеллектуально.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня ваши действия будут активно критиковать, не говоря при этом, как сделать лучше. Обидно, конечно, но что поделаешь: вы всегда знали, что ваш любимый человек — не подарок. А может, все же заставить его придумать более удачное решение для вашей проблемы? Хотя бы эксперимента ради?

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Широко применяемая при воспитании подрастающего поколения поговорка "когда я ем, я глух и нем" сегодня будет весьма и весьма для вас актуальна. Повышенная вербальная активность может привести к тому, что вы элементарно подавитесь косточкой (кстати, кушать нынче лучше рыбу). Кроме того, пока вы разглагольствуете, все вкусное попросту съедят. Или оно остынет.

Общий гороскоп для Близнецов

У вас мало времени, о сделать надо очень и очень многое. Хорошо бы использовать эффект Тома Соера, но для этого нужен талант.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Раков

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня у вас могут возникнуть проблемы из-за того, что техника подведет вас в самый неподходящий момент. Конечно, в наши дни без неё никак не обойтись, но будьте готовы к тому, чтобы как-то спланировать порядок работы, не прибегая беспрестанно к помощи технических устройств.

Кулинарный гороскоп для Раков

Вы стараетесь не есть выпечки? Зря, честное слово — одна румяная корочка свежевынутой из печи плюшки чего стоит, а запах-то, запах.. Сегодняшний день лучше всего провести на кухне у любимой бабушки (тещи, свекрови) — специалиста по изготовлению пирогов. При отсутствии таковой, рекомендуется посетить пирожковую. Но непременно хорошую, не забегаловку какую-нибудь.

Гороскоп здоровья для Раков

В этот день вы можете быть слишком эмоциональны, поэтому постарайтесь контролировать свои чувства. В противном случае возможны проблемы с давлением и сильные головные и мышечные боли.

Общий гороскоп для Раков

Нетипичная для вас нерешительность спасет вас от дурацкой ошибки. Однако не стоит терять хватку, потому только, что голос здравого смысла предостерегает вас от активных действий. Просто не надо спешить.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня более чем подходящий день для более чем несвоевременных конфликтов между вами и вашим любимым человеком. Вам даже не придется их каким бы то ни было образом провоцировать: они сами возникнут из ниоткуда. Правда, после этого могут исчезнуть в никуда.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Львов

Общий гороскоп для Львов

Сегодня всякое изменение будет к лучшему. Не то, чтобы все было настолько плохо, что от перемены ситуации можно было бы только выиграть, просто нынче — удачный в этом отношении день. Можно, к примеру, сходить в парикмахерскую и нимало при этом не беспокоиться о результате сего смелого решения.

Любовный гороскоп для Львов

Относитесь к вашему любимому человеку и ко всему, что он говорит, со здоровой долей скептицизма. Иначе рискуете слишком увлечься погоней за очередной радугой — и на полной скорости уткнуться в серую бетонную стену. А скептицизм поможет вам благополучно ее обойти.

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче не старайтесь успеть получить от жизни всё, или сил не хватит, или заработаете себе нервное истощение, которое явно доставит вам много неприятных последствий. Будьте немного сдержаннее.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня вам будет нелегко побороть собственное нежелание работать и все-таки приступить к делам общественно полезным. Однако чем скорее вы возьмете себя в кулак, тем скорее вы сможете позволить себе расслабиться. Поэтому в ваших же интересах раньше начать, чтобы раньше закончить.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы приобщиться к чему-то большому. Устроиться на работу в Microsoft, например, или съесть бифштекс из слоновьего мяса. За неимением столь экзотического продукта можно ограничиться лосятиной или медвежатиной — они, вроде, тоже немаленькие. В крайнем случае — кониной, хотя лошадку жалко.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Дев

Общий гороскоп для Дев

Вам придется столкнуться с проблемой выбора в таких масштабах, что вполне вероятным последствием может оказаться приступ депрессии. Не поддавайтесь ему, лучше оцените разнообразие.

Гороскоп здоровья для Дев

Нынче последите за ногами. Будучи лишены пригляда они непременно выкинут какой-нибудь фортель — промокнут, устанут или обзаведутся мозолями. Вряд ли стоит позволять им развлекаться подобным образом.

Кулинарный гороскоп для Дев

Основной вашей задачей на сегодняшний день будет необходимость понять собственные желания. Организм может недвусмысленно намекать, что он чего-то хочет, но вы при этом останетесь теряться в догадках о том, что именно ему потребовалось. В то время как нехватка требуемого продукта не позволит думать ни о чем другом. Придется перепробовать весь предлагаемый ассортимент — рекомендуем поискать шведский стол.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня хороший день для того, чтобы подумать над инвестированием какого-либо приоритетного проекта. Успешная деятельность в этом направлении поможет вам усилить влияние своей компании и удостовериться в эффективности методов вашей работы.

Любовный гороскоп для Дев

Будьте сегодня сами собой, не оглядывайтесь ни на чьи положительные примеры и не прислушивайтесь к добрым советам. Пришло время гордо делать свои ошибки и строить свою личную жизнь, не имеющую аналогов просто потому, что она именно ваша, а вы единственны и неповторимы.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Весов

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодня благодаря вашей исключительной вере в себя вы вне всяких сомнений будете очень убедительны и для других. Отличный день для выступления на разного рода совещаниях. В риторике вам не будет равных. И что особенно приятно, если вы сумеете найти подходящую аудиторию, ваше выступление принесет ощутимые плоды.

Гороскоп здоровья для Весов

Нынче уделите внимание своему желудку. Если у вас возникают неприятные ощущения, справиться с которыми вы можете только лекарственными средствами, срочно обратитесь к врачу.

Общий гороскоп для Весов

Плюньте на то, что вы "должны" делать (если, конечно, вас не расстреляют за это на месте) и займитесь тем, что вам делать хочется. Сегодня вы можете это себе позволить.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня вам придется долго и тщательно отогревать вашего любимого человека от холода, который поселится в его душе из-за неких неурядиц в его жизни: ссор, неудач, обид, непонимания. И если вы очень захотите его отогреть — у вас это обязательно получится.

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня вам придется много общаться и крайне важно, чтобы общение это проходило в более-менее непринужденной обстановке. Потому найдите ресторанчик (непременно маленький) с уютным интерьером и приятной вашему слуху музыкой (звезды рекомендуют джаз) и пригласите собеседника на обед. Или на ужин — в зависимости от содержания беседы.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодня звезды предупреждают о возможности возникновения аллергических реакций на те или иные в общем-то привычные для вас раздражители. Постарайтесь выяснить, на какие именно — и держаться от них подальше.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вас вполне может ждать сюрприз, причем со стороны человека, который ничего подобного уже сто лет как не вытворял. А вот нынче возьмет и предложит вам съесть что-нибудь эдакое, трудновыговариваемое, типа бешбармака. Впрочем, на проверку данное блюдо может оказаться очень даже ничего. Особенно если вы не имеете ничего против киргизской кухни и не являетесь вегетарианцем.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня звёзды рекомендуют вам посвятить день прослушиванию музыки, по возможности лёгкой, приятной для ушей и не загружающей мозг излишними смыслом и витиеватостью. Именно под мелодию подобного типа к вам быстрее всего придёт правильное решение касательно вашей личной жизни.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине день лучше провести вдали от чересчур жизнерадостных знакомых, которые, не зная вашего настроения, могут нечаянно задеть вас.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня не самый подходящий день для проявления щедрости. Те деньги, которые вы сегодня дадите в долг, вряд ли вернутся к вам в скором времени. Поэтому держите всё при себе, а если кому-то очень понадобится ваша помощь, сделайте всё возможное, но без денежных вливаний.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Стрелецов

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня вы можете столкнуться с такой проблемой, как жуткий цейтнот. Постарайтесь пожестче распланировать день и как можно четче этого плана придерживаться. Лирические отступления сегодня не приветствуются.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Сегодня ваше настроение будет меняться просто со скоростью света: от слёз до просто истеричной радости. Что ж, с вами такое случается, только постарайтесь всё-таки держать себя в руках, ведь именно в этот день вы можете встретить одного интересного и очень полезного человека, вы же хотите перед ним выглядеть достойно?

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Выбрасывайте на помойку чипсы, сникерсы, макдональдсы и прочий гастрономический мусор быстрого поглощения. Еда должна быть спокойной, размеренной и неторопливой. И если не каждый день — то хотя бы сегодня. Ибо нынче именно тот день, когда есть реальный шанс сделать решительный шаг навстречу полноценному хроническому гастриту. Вряд ли это то, о чем вы мечтаете дни напролет.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день звезды советуют вам как можно больше пить. По возможности негазированных напитков, а еще лучше — морсов и натуральных соков. На крайний случай пойдет и минеральная вода, но ни в коем случае не лимонады.

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам стоит вспомнить о человеке, к которому вы были неравнодушны несколько лет назад. Возможно, он и не станет вдруг вашей судьбой, тем, кого вы всю жизнь ждали и тому подобными сказочными персонажами, однако настроение и самооценку вам повысит знатно.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Пусть ваш стол сегодня украсит своими дарами морской бог. И не позволяйте ему жадничать, предлагая вам водоросли в разных видах, они, конечно, внимания стоят, но лишь в ограниченных количествах. Первенство должно быть отдано моллюскам — ваша диета должна состоять преимущественно из кальмаров, осьминогов, мидий и устриц. Если попадется еще какой-нибудь представитель соответствующего класса — можете попробовать и его.

Гороскоп здоровья для Козерогов

В этот день вам особенно пойдут на пользу упражнения на растяжку, а также занятия в бассейне. Сейчас было бы хорошо устроить своим мышцам небольшую тренировку и размяться.

Общий гороскоп для Козерогов

Откройте дверь для романтических настроений, и они не заставят себя долго ждать. Сегодня не стоит заниматься ничем, что потребует от вас объяснений, это у вас получаться будет крайне плохо.

Любовный гороскоп для Козерогов

Используете свое обаяние по назначению, доставьте кому-нибудь удовольствие общения с вами. Это совершенно не обязательно должно стать началом нового романа — иногда бывает нелишне и просто поговорить.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Настроение у вас сегодня будет совершенно не рабочее: скорее, лирическое и мечтательное. Однако и это можно обернуть вашему делу на благо: помечтайте на тему его дальнейшего развития и процветания, придумайте что-нибудь новенькое.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день главную угрозу для здоровья Водолеев могут представлять стрессы, поэтому если вы относите себя к чувствительным и восприимчивым людям, то вам, вероятно, стоит начать укреплять свои нервы.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня вашему любимому человеку не придется долго объяснять вам, что именно следует делать дальше, как себя вести и что предпринимать, поскольку вы будете более чем самостоятельны в данном вопросе. Постарайтесь однако не пренебрегать его советами — на всякий случай.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Сегодня вам не следует распыляться ни в чем, даже в пище. Лучше скушать побольше чего-то одного, нежели попробовать массу блюд, отщипывая от всего понемногу. Это, разумеется, не значит, что мясо вам придется есть без гарнира, а первого блюда нельзя заказывать вовсе — просто не стоит сочетать рыбу с мясом или птицей, а также увлекаться различными закусками и соусами.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Не стоит в этот день отвлекаться от работы даже не то, чтобы выяснить обстоятельства, имеющие к ней косвенное отношение. Каждая минута будет на счету, и любой шаг вправо или влево окажется будет квалифицирован как побег со всеми вытекающими последствиями.

Общий гороскоп для Водолеев

Что бы ни случилось сегодня, ничто не сможет омрачить радужности вашего настроения. Остается лишь надеяться, что на следующий день у вас не слишком будет болеть голова.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 29 июня 2020 года для Рыб

Бизнес-гороскоп для Рыб

Итак, снова вы на боевом коне! Сегодня у вас хороший день для капиталовложений и работы, связанной с финансами. Ваши конкуренты сейчас просто не в состоянии обогнать вас, такой темп вы возьмёте. Главное оставьте силы, чтобы и завтра вы так же излучали энтузиазм.

Любовный гороскоп для Рыб

Благоприятный день для эпистолярного жанра. Напишите сегодня вашему любимому человеку о своих чувствах, причём лучше не клавиатурой по монитору, а ручкой или карандашом по бумаге. И повесьте на самое видное место, можно даже в рамочку. Или краской по асфальту под его окнами — тогда это надолго останется...

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня вы будете довольно легко поддаваться разнообразным соблазнам, в том числе — и гастрономическим. Старайтесь не допускать уж совсем очевидных излишеств и не проводить за столом дольше трех часов к ряду. Нынче вообще лучше ограничиться блюдами десертного характера — фрукты, желе, тутти-фрутти и прочее мороженое. От выпечки рекомендуется отказаться вовсе.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня постарайтесь всячески подавить в себе желание на что-либо пожаловаться. В противном случае обязательно найдется кто-то, кто с готовностью объяснит вам, что вы же во всем и виноваты. Даже если это — правда, настроения она не улучшит.

Гороскоп здоровья для Рыб

В этот день чем больше усилий и труда с вашей стороны вы сможете вложить в улучшение вашего самочувствия, тем более ощутимый результат вы получите на конечном этапе. Поэтому стоит сейчас немного поднапрячься!