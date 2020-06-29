Количество больных коронавирусом в Украине начало снижаться - официальные данные на 29 июня

Количество больных коронавирусом в Украине начало снижаться — в понедельник, 29 июня, зафиксировано 646 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 43628 человек, из них 1147 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 19027 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Минздрава.

По состоянию на 29 июня коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 1846 случаев;

Волынская область — 2312 случаев;

Днепропетровская область — 1087 случаев;

Донецкая область — 481 случай;

Житомирская область — 1404 случая;

Закарпатская область — 2792 случая;

Запорожская область — 570 случаев;

Ивано-Франковская область — 2350 случаев;

Кировоградская область — 646 случаев;

г. Киев — 4980 случаев;

Киевская область — 2546 случаев;

Львовская область — 5292 случая;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 442 случая;

Одесская область — 1632 случая;

Полтавская область — 312 случаев;

Ровенская область — 3638 случаев;

Сумская область — 296 случаев;

Тернопольская область — 1913 случаев;

Харьковская область — 2098 случаев;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 798 случаев;

Черновицкая область — 4745 случаев;

Черкасская область — 642 случая;

Черниговская область — 535 случаев.

Количество больных коронавирусом в мире уже превысило 10,249 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 163 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 40540 и 29313 новых случаев заболевания соответственно. На третьем месте по заболеваемости в мире находится Россия — в этой стране число заболевших превышает 634 тысяч. На сегодняшний день 4,188 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 504 тысяч людей, вылечились – 5,556 млн пациентов.

Напомним, в Украине с 22 июня действует жесткий адаптивный карантин. Ограничения вводятся регионально по оценкам эпидемической ситуации в областях. Такие правила будут действовать до 31 июля, о чем говорится в постановлении Кабмина от 17 июня. Жесткий карантин в регионах вводится, если: загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%, среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тысяч населения в течение недели, коэффициент выявления случаев коронавируса более 11% и показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%. На данный момент к ослаблению карантинных мероприятий готовы 10 областей страны и Киев, еще в 16 областях продолжают действовать ограничения.

Местные власти могут запретить: проводить спортивные, культурные, религиозные и другие массовые мероприятия; деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению; работу метрополитена; перевозку пассажиров во всех видах сообщений; работу учреждений дошкольного образования и культурных учреждений; деятельность фитнес-центров и спортзалов.

Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи — подготовлено 11576 коек, которые могут принимать больных коронавирусной инфекцией. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается. Только за прошедшие сутки в Украине были госпитализированы 237 человек с коронавирусом — это абсолютный антирекорд с начала пандемии. Такой рост числа пациентов с коронавирусной болезнью, нуждающихся в госпитализации, приведет к перезагруженности больниц, что будет иметь смертельное значение для населения. По последним данным, больше всего новых заражений коронавирусом за минувшие сутки зафиксировали во Львовской и Ровенской областях, а также на Закарпатье.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Минздрава пошел на радикальные меры из-за ситуации с коронавирусом в Украине. Он решил обратиться к контролирующим органам с просьбой установить более строгий контроль за соблюдением украинцами карантина, так как только таким образом можно остановить распространение инфекции.