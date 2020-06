Это розыгрыш России - Трамп удивил реакцией на шокирующий международный скандал

Американский глава Дональд Трамп удивил реакцией на шокирующий международный скандал, в эпицентре которого оказалась Россия. Он снова встал на сторону команды российского президента Владимира Путина и отверг обвинения в адрес РФ, которую обвинили в атаках на американские войска в Афганистане. Трамп считает фейком информацию о том, что Россия платила талибам за убийство военных США и ЕС. По его словам, и разведка США признала эту информацию недостоверной, поэтому и не сообщила ему о происходящем. Об этом Трамп написал в соцсети, передает ONLINE.UA.

По словам Трампа, о российских атаках на американских военных в Афганистане и сговоре России с талибами не докладывали ни ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу.

"Возможно, это еще одна заказная статья липовой The New York Times, так же как их провалившаяся "утка" о России. Кто их "источник"? Фейковые New York Times должны раскрыть свой анонимный источник. Но они не смогут это сделать, так как этот человек вряд ли существует", — уверен Трамп.