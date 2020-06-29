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Это розыгрыш России - Трамп удивил реакцией на шокирующий международный скандал

Политика | Читати новину українською
Это розыгрыш России - Трамп удивил реакцией на шокирующий международный скандал Дональд Трамп (фото — flickr.com)

Американский глава Дональд Трамп удивил реакцией на шокирующий международный скандал, в эпицентре которого оказалась Россия. Он снова встал на сторону команды российского президента Владимира Путина и отверг обвинения в адрес РФ, которую обвинили в атаках на американские войска в Афганистане. Трамп считает фейком информацию о том, что Россия платила талибам за убийство военных США и ЕС. По его словам, и разведка США признала эту информацию недостоверной, поэтому и не сообщила ему о происходящем. Об этом Трамп написал в соцсети, передает ONLINE.UA.

"Только что сообщили, что разведка не докладывала мне, так как не нашла эту информацию достоверной. Может это розыгрыш России, а может фейковые новости пытаются выставить республиканцев в плохом свете", — написал Трамп.

По словам Трампа, о российских атаках на американских военных в Афганистане и сговоре России с талибами не докладывали ни ему, ни вице-президенту Майклу Пенсу, ни главе аппарата Белого дома Марку Медоузу.

"Возможно, это еще одна заказная статья липовой The New York Times, так же как их провалившаяся "утка" о России. Кто их "источник"? Фейковые New York Times должны раскрыть свой анонимный источник. Но они не смогут это сделать, так как этот человек вряд ли существует", — уверен Трамп.

Это розыгрыш России - Трамп удивил реакцией на шокирующий международный скандал (1)

Напомним, ранее издание The New York Times сообщило, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство военных коалиции, возглавляемой США, в Афганистане. Эту ифномрацию источнику подвердили в американской разведке. Американскому изданию удалось узнать от разведки США, что спецоперацией занималось одно из подразделений российской военной разведки. На эти признания решились захваченные боевики во время допросов. Всего в прошлом году в Афганистане было убито 20 американцев, однако за кого именно из них заплатила РФ пока не сообщается.

В Национальном совете безопасности США, Пентагоне, Государственном департаменте и ЦРУ пока отказываются комментировать эту информацию.

Как известно, военный контингент США находится в Афганистане уже 19 лет. Американские военные вошли туда в ответ на теракт 11 сентября 2001 года. Что важно понимать, за этот период погибли более 2000 военнослужащих США.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Россия пообещала ответить на обвинения в сговоре с талибами, которые за деньги по указу российской разведки убивали американских военных в Афганистане.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, США, Афганистан, талибы, Дональд Трамп, международный скандал, разведка, террористы, Талибан
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