Меркель уже готова - Германия пригрозила мощным ударом США

Отношения между Германией и США продолжают стремительно ухудшаться. Причиной тому стал скандальный российский газопровод "Северный поток-2 ", по которому Россия будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Официальный Вашингтон видит в этом газопроводе большую угрозу для всего ЕС, который окажется в энергетической зависимости от Кремля. Но в Берлине считают его экономически выгодных проектом для страны, поэтому продолжают поддерживать строительство газопровода, которое американский глава Дональд Трамп намерен заблокировать мощными санкциями. Команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

"Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод "Северный поток-2 " с помощью дополнительных санкций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Берлин намерен противостоять Вашингтону не в одиночестве. Поэтому Меркель рассматривает возможность привлечения к санкциям против США страны Европы.

Важно отметить, что Меркель недавно смело бросила вызов США, отметив, что когда-то может наступить момент, когда Штаты потеряют статус лидера и перестанут влиять на большинство политических процессов. Однако только на этом заявлении она не остановилась и неожиданно для всех начала утверждать, что Германия должна продолжать конструктивный диалог с Россией, несмотря на методы дестабилизации последней и все конфликты и войны, которые начались непосредственно из-за вмешательства РФ.

Американский лидер в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.