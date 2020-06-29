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Меркель уже готова - Германия пригрозила мощным ударом США

Политика | Читати новину українською
Меркель уже готова - Германия пригрозила мощным ударом США Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Отношения между Германией и США продолжают стремительно ухудшаться. Причиной тому стал скандальный российский газопровод "Северный поток-2", по которому Россия будет поставлять газ в Европу в обход Украины. Официальный Вашингтон видит в этом газопроводе большую угрозу для всего ЕС, который окажется в энергетической зависимости от Кремля. Но в Берлине считают его экономически выгодных проектом для страны, поэтому продолжают поддерживать строительство газопровода, которое американский глава Дональд Трамп намерен заблокировать мощными санкциями. Команда Ангелы Меркель в ответ готовит мощный санкционный удар по США и угрожает привлечь к нему страны ЕС, на которые канцлер готова оказать давление. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

"Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод "Северный поток-2" с помощью дополнительных санкций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Берлин намерен противостоять Вашингтону не в одиночестве. Поэтому Меркель рассматривает возможность привлечения к санкциям против США страны Европы.

Важно отметить, что Меркель недавно смело бросила вызов США, отметив, что когда-то может наступить момент, когда Штаты потеряют статус лидера и перестанут влиять на большинство политических процессов. Однако только на этом заявлении она не остановилась и неожиданно для всех начала утверждать, что Германия должна продолжать конструктивный диалог с Россией, несмотря на методы дестабилизации последней и все конфликты и войны, которые начались непосредственно из-за вмешательства РФ.

Американский лидер в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Германии пригрозили Трампу введением штрафных пошлин на сжиженный природный газ из США, а также санкциями против сенаторов, которые предложили мстить Берлину за "Северный поток-2".

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, Германия, Россия, Северный Поток - 2, санкции, Европа, Евросоюз, Ангела Меркель, угрозы
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