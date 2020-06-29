Меркель уже готова - Германия пригрозила мощным ударом США

Отношения между Германией и США продолжают стремительно ухудшаться. Причиной тому стал скандальный российский газопровод "Северный
"Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод "Северный
поток-2" с помощью дополнительных санкций", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Берлин намерен противостоять Вашингтону не в одиночестве. Поэтому Меркель рассматривает возможность привлечения к санкциям против США страны Европы.
Важно отметить, что Меркель недавно смело бросила вызов США, отметив, что когда-то может наступить момент, когда Штаты потеряют статус лидера и перестанут влиять на большинство политических процессов. Однако только на этом заявлении она не остановилась и неожиданно для всех начала утверждать, что Германия должна продолжать конструктивный диалог с Россией, несмотря на методы дестабилизации последней и все конфликты и войны, которые начались непосредственно из-за вмешательства РФ.
Американский лидер в ответ на это четко дал понять, что продолжить добиваться блокировки строительства скандального газопровода и при этом давление он будет оказывать не только на команду российского президента Владимира Путина, но и на официальный Берлин. Трамп уже подтвердил, что сократит численность американских войск в Германии, так как США не собираются защищать Берлин от России пока немецкие власти платят Москве миллиарды долларов за энергию.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Германии пригрозили Трампу введением штрафных пошлин на сжиженный природный газ из США, а также санкциями против сенаторов, которые предложили мстить Берлину за "Северный