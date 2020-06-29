НАТО срочно направили боевые корабли в Атлантику - что случилось

В понедельник, 29 июня, в Северной Атлантике начинаются масштабные военно-морские учения НАТО Dynamic Mongoose 2020. К берегам Исландии уже прибыли боевые корабли Североатлантического альянса. В их числе: пять подлодок, пять боевых кораблей, а также пять патрульных противолодочных самолетов из шести стран-членов НАТО, в том числе из США, Великобритании, Франции, Канады, Германии, Норвегии и Исландии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу альянса.

"Целью учений является отработка боевых операций подлодок, их противолодочных действий, противолодочная борьба надводных кораблей и осуществление полетов патрульных самолетов для контроля морского пространства или блокады военно-морской активности при подготовке к коллективной обороне и реакции на кризисные ситуации", — говорится в сообщении.

Известно, что учения НАТО продлятся до 10 июля. А уже с 21 июля Альянс запланировал учения Resolute Support Training Event III 20, которые пройдут в Польше. Военные будут осуществлять подводные бои и боевые действия против подводных лодок, надводных подразделений противоракетной авиации и морских патрульных самолетов с целью выполнения задач по контролю над морем в рамках подготовки к будущим операциям коллективной обороны и реагирования на кризис.

Важно отметить, что недавно масштабные военные учения прошли в Польше. В них приняли участие тысячи американских военных, 100 танков и более 230 боевых машин, артиллерия и ракетные комплексы, а также авиация – всего около 2000 единиц техники. Участники мероприятия проверили "возможность взаимодействия польских и американских войск в рамках совместной боевой операции". Также они отработали "основной тактический эпизод – форсирование водной преграды с участием танковых и воздушно-десантных войск".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что НАТО направили десятки военных кораблей в Балтийское море, где 7 июня стартовали крупнейшие многонациональные практические военные учения. В Балтийское море в районе Кильской бухты и Датских проливов были направлены 29 кораблей, 29 самолетов и вертолетов, а также около трех тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО.