Уже с 1 июля - в Минздраве сообщили отличные новости украинцам

Украинские власти отреагировали на критическую ситуацию, в которой оказались сотни украинских больниц после начала второго этапа медицинской реформы в стране. Уже с 1 июля Минздрав осуществит дофинансирование медицинских учреждений Украины, которые в результате второго этапа медицинской реформы получили дефицит средств. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 29 июня, передает ONLINE.UA.

"У нас вводится так называемый пакет антикризисных действий, по которому медицинские учреждения, в результате второго этапа реформы получили меньшее финансирование из государственного бюджета, чем это было в прошлом году, будут дофинансированных к уровню прошлого года. Это постановление уже вступило в силу. Все финансирование будет происходить начиная с 1 июля и до конца 2020 года. Сейчас НСЗУ заключает договоры с соответствующими учреждениями. Это решение, которое вступило в действие. Мы спасем наши медицинские учреждения, как и обещали, в том числе, президент и я", — уверил Степанов.

По данным главы Минздрава, сейчас в Украине 332 медицинских учреждения оказались на грани закрытия, поскольку при планировании второго этапа медицинской реформы, который стартовал с 1 апреля, дефицит государственного финансирования есть у более половины больниц. Это произошло потому, что реформа предполагает наибольшую долю финансирования отдавать крупным клиникам с наибольшим количеством пациентов и услуг. В Минздраве назвали такое конкурентное распределение средств плохой идеей на фоне эпидемии COVID-19 и решили финансировать учреждения как 2019 года.

Важно отметить, что Украина, по данным Минздрава, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи — подготовлено 11576 коек, которые могут принимать больных коронавирусной инфекцией. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и есть почти 2 тысячи свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается.

По состоянию на 29 июня, число больных коронавирусом в Украине наконец начало снижаться — за минувшие сутки подверждено на 300 случаев заражения меньше, чем в предыдущий день. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 43628 человек, из них 1147 человек умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский пообещал дофинансировать и сохранить все больницы, которые оказались на грани закрытия из-за второго этапа медреформы. Он уверил, что на медицину из бюджета выделено дополнительно 8 млрд гривен.